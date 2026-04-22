Traghetti senza commissioni: Ticketferries.com festeggia un anno sfidando i colossi del web. Lorusso (Taoticket): “Niente costi nascosti per i clienti

Con una copertura che si estende su ben 21 Stati tra Europa e Nord Africa, Ticketferries.com – il nuovo portale per la prenotazione traghetti del gruppo Taoticket – si è imposto nel giro di un solo anno come uno strumento fondamentale per monitorare le rotte delle principali compagnie italiane di navigazione. Ad oggi la piattaforma aggrega in tempo reale le offerte di otto grandi operatori nazionali – Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Tirrenia, Moby, Toremar, Corsica Ferries, Caronte & Tourist e Blue Star Ferries – permettendo ai clienti di prenotare biglietti in pochi click e viaggiare verso destinazioni che spaziano dall’Italia alla Grecia, fino a Marocco, Olanda e Svezia.

Il cuore della piattaforma è un’infrastruttura digitale “mobile-first” progettata per gestire flussi di ricerca massivi con estrema rapidità. Grazie a questo sistema, l’utente può confrontare 1.942 tratte aggiornate costantemente, applicare codici sconto e concludere l’acquisto in modo intuitivo, contando sempre su un’assistenza clienti italiana e specializzata. In particolare – secondo i dati estratti da Taoticket – per la prossima stagione estiva il flusso di prenotazioni si sta concentrando sulle grandi isole italiane (Sardegna, Sicilia, Corsica), sugli arcipelaghi come le Eolie e l’Elba, e sui collegamenti internazionali verso Spagna, Croazia e Tunisia.

La sfida ai costi nascosti: il modello “Zero Commissioni”

In un mercato dominato da grandi aggregatori internazionali che applicano fee di gestione o commissioni variabili tra i 20 e i 50 euro al momento del pagamento, Ticketferries.com ha scelto una strategia di rottura: l’abbattimento dei costi d’intermediazione. Come spiega Matteo Lorusso, Direttore Generale di Ticketcrociere, l’obiettivo è quello di eliminare i diritti di agenzia per il cliente finale, che pagherà dunque solo la commissione di vendita. Questa trasparenza non solo garantisce al cliente il miglior prezzo, ma assicura una gestione della logistica portuale più snella e conveniente. “Quello che vogliamo fare è portare lo standard di trasparenza e affidabilità costruito in vent’anni di leadership nelle crociere anche nel settore dei traghetti” spiega Lorusso, “permettendo ai viaggiatori di risparmiare sensibilmente sui collegamenti nel Mediterraneo, e non solo”.

Un anno di successi: dall’evoluzione di Ticketcrociere al futuro globale

Inizialmente concepito come motore di ricerca integrato nel portale Ticketcrociere, Ticketferries.com è stato poi trasformato in un sito web autonomo e pienamente operativo.

“Il progetto prevede di espandere il portafoglio tratte includendo anche le navigazioni in Nord Europa, Asia e Caraibi”, conclude Lorusso. “Se, come speriamo, ci sarà per i traghetti una domanda in crescita sulla falsariga di quella che sta riguardando le crociere, allora l’obiettivo è intercettarla fin da subito, ampliando l’offerta e mantenendo per le prenotazioni un modello semplice, trasparente e senza costi nascosti per l’utente finale”.