Trail del Soldato Franz, debutto da tutto esaurito in Valcuvia
Oltre 300 partecipanti per la prima edizione organizzata dalla Pro Loco di Cuvio: sport, territorio e grande partecipazione
Grande successo per la prima edizione del Trail del Soldato Franz, manifestazione podistica organizzata dalla Pro Loco di Cuvio, che ha fatto registrare il tutto esaurito con 300 iscritti complessivi.
Gli atleti si sono sfidati su due percorsi: la gara lunga da 25 chilometri e quella corta da 12 chilometri, entrambe immerse nei suggestivi paesaggi della Valcuvia. Un evento che ha saputo coniugare sport, natura e valorizzazione del territorio, attirando appassionati e curiosi.
Per quanto riguarda i risultati, nella gara lunga si sono imposti Greta Banfi e Matteo Agostini, mentre nella prova corta hanno conquistato la vittoria Cecilia Saravia e Mauro Toniono.
Le classifiche complete sono disponibili sul portale Wedosport, mentre foto delle partenze e degli arrivi si possono trovare sulle pagine di “Correndo e rincorrendo” e, a breve, anche sul sito ufficiale della manifestazione.
Fondamentale per la riuscita dell’evento è stato il contributo dei numerosi volontari, degli Alpini, della Protezione Civile, dei Comuni coinvolti e della Comunità Montana, che hanno garantito supporto e sicurezza lungo tutto il percorso.
Un debutto più che positivo per il Trail del Soldato Franz, destinato a diventare un appuntamento fisso per gli amanti della corsa in montagna.
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