Tre anni dopo il naufragio di Lisanza il Mossad rompe il silenzio sull’agente M.: “Il suo contributo contro l’Iran”

Quasi tre anni dopo il naufragio della Gooduria a Lisanza, arriva un nuovo indizio, captato dai media israeliani, su chi fosse davvero l’agente del Mossad morto il 28 maggio 2023 nelle acque di Sesto Calende, e su cosa stesse facendo in Italia.

A parlare è David Barnea, direttore uscente del Mossad, nel discorso tenuto martedì durante la cerimonia per la Giornata della Memoria israeliana dei caduti dell’intelligence. Barnea ha citato un agente identificato solo con la lettera «M.» — morto «fuori dai confini di Israele» nel corso di operazioni contro l’Iran. «Le missioni guidate da M. hanno combinato creatività, astuzia e tecnologia avanzata e hanno influenzato in modo significativo il successo della campagna contro l’Iran», ha detto il direttore. Subito dopo, i media israeliani hanno collegato «M.» all’incidente della Gooduria.

VareseNews aveva seguito la vicenda fin dalla sera del 28 maggio 2023, ricostruendo nei mesi successivi il profilo dei 21 passeggeri della Gooduria — quasi tutti appartenenti ad AISE e Mossad —, il jet israeliano rientrato a Tel Aviv poche ore dopo il naufragio con i superstiti a bordo, e le indagini della Procura di Busto Arsizio, che hanno portato al rinvio a giudizio del solo skipper Claudio Carminati per omicidio colposo. Nell’incidente persero la vita anche i due agenti dell’AISE Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi e Anya Bozhkova, moglie di Carminati

Nel marzo 2024 il quotidiano Open aveva rivelato che nel manifesto commemorativo per i caduti dei servizi italiani, le schede di Alonzi e Barnobi riportavano entrambe la stessa dicitura: «Perde la vita nelle acque del Lago Maggiore il 28 maggio 2023, nel corso dello svolgimento di una delicata attività operativa con Servizi Collegati Esteri».

Cosa accadde davvero quella sera sulle acque di Lisanza rimane coperto dal segreto di Stato. Ma oggi sappiamo almeno su quale scacchiere stavano giocando.