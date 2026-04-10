Tre giorni di grande pattinaggio all’Acinque Ice Arena di Varese con la Finale Nazionale Bronze

Varese si prepara a diventare la capitale del pattinaggio artistico giovanile. Dal 24 al 26 aprile, l’Acinque Ice Arena ospiterà la Finale Nazionale della categoria Bronze, uno degli appuntamenti più attesi che chiude la stagione della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG). L’evento porterà in città i migliori talenti emergenti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in una tre giorni di sport, tecnica ed eleganza.

L’organizzazione della manifestazione è affidata alla società Varese Ghiaccio, che trasformerà il palaghiaccio di via Albani nel palcoscenico di una competizione di rilievo nazionale. Gli atleti del livello Bronze avranno l’occasione di mettere in mostra i progressi fatti durante l’anno, cercando di conquistare i titoli nazionali in palio davanti a un pubblico che si preannuncia numeroso.

Il programma e la sede di gara

Le competizioni inizieranno venerdì 24 aprile e proseguiranno fino a domenica 26 aprile. La scelta dell’Acinque Ice Arena conferma il ruolo centrale di questa struttura per gli sport invernali, essendo già stabilmente sede di raduni e gare di alto profilo. Per favorire la partecipazione dei cittadini e degli appassionati, gli organizzatori hanno stabilito che l’ingresso alle tribune per assistere alle performance sarà completamente gratuito per tutta la durata dell’evento.

La presentazione ufficiale in città

Prima dell’inizio ufficiale delle gare, è previsto un momento di incontro con la stampa e la cittadinanza. Venerdì 17 aprile, alle ore 18:30, lo store Divani&Divani by Natuzzi di Varese ospiterà la conferenza stampa di presentazione. Durante l’appuntamento verranno svelati i dettagli del programma orario, i numeri degli iscritti e verranno approfonditi i temi legati al valore sociale e sportivo dell’iniziativa per il territorio bosino.

Sport e territorio

La Finale Nazionale Bronze non rappresenta solo un traguardo agonistico per i giovani atleti, ma anche un’importante vetrina per la città di Varese. L’iniziativa punta infatti a sostenere la crescita del pattinaggio giovanile e a consolidare la vocazione sportiva della zona, attirando visitatori e famiglie da diverse regioni italiane per un weekend dedicato interamente alle lame e alle coreografie sul ghiaccio.