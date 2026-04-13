Tre nuovi incontri tra aprile e maggio a Castellanza per il Progetto Anemone

Proseguono anche nei mesi di aprile e maggio, al Working Class di via don Minzoni a Castellanza, gli appuntamenti del Progetto Anemone, l’iniziativa dedicata alla salute perinatale e al benessere delle famiglie che si avvale del patrocinio del Comune di Castellanza. Il nuovo ciclo di incontri, in programma tra aprile e maggio, prevede tre appuntamenti serali, tutti con inizio alle 19 e a ingresso gratuito.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 21 aprile con Stefania Cattaneo, biologa nutrizionista specializzata in sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), che affronterà il tema “Sindrome dell’ovaio policistico: quando l’alimentazione diventa uno strumento di cura”, approfondendo il ruolo della nutrizione nella gestione di questa condizione sempre più diffusa.

Lunedì 12 maggio sarà invece ospite Eleonora Zuccarini, ostetrica ed esperta in allattamento con certificazione IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant), che guiderà l’incontro “Allattamento: difficoltà e percorsi”, offrendo strumenti e indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza uno dei momenti più delicati per mamme e neonati.

Il ciclo di incontri si concluderà lunedì 19 maggio con Sabrina Pellizzari, fisioterapista specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico, che condurrà l’incontro “Prendersi cura del pavimento pelvico”, dedicato a un tema fondamentale ma ancora poco conosciuto per la salute e il benessere della donna.

Il Progetto Anemone propone momenti di approfondimento condotti da professionisti qualificati su temi legati alla salute e al benessere femminile e familiare, con un approccio multidisciplinare che spazia dall’alimentazione alla maternità, fino alla prevenzione e alla cura del corpo. Tutti gli incontri saranno inoltre disponibili anche in versione podcast su Spotify.

Per maggiori informazioni è possibile contattare le referenti del Progetto Anemone all’indirizzo mail ilprogettoanemone@gmail.com oppure tramite il profilo Instagram dedicato.