Tre suore dal Camerun in arrivo a Induno Olona: domenica l’accoglienza nella chiesa di San Paolo

Domenica 26 aprile, alle ore 11, la chiesa di San Paolo a Induno Olona ospiterà l’accoglienza ufficiale di tre suore missionarie giunte dal Camerun: Suor Odette, Suor Geneviève e Suor Bernadette, appartenenti alla Congregazione Maria Regina degli Apostoli.

L’evento è il frutto di un percorso avviato oltre un anno fa dalle Comunità Pastorali di Arcisate, Brenno e Induno Olona, che hanno progressivamente integrato iniziative pastorali, formative e liturgiche condivise. In questo contesto, l’arrivo delle tre religiose viene presentato come «un segno di speranza e di comunione».

La celebrazione sarà animata in più lingue e accompagnata dal coro giovanile di Induno insieme a un gruppo di fedeli camerunesi residenti sul territorio. Le tre suore provengono dalla diocesi di Yagoua, nel nord del Camerun, e la loro presenza in Italia intende rafforzare il legame con la Diocesi di Milano in una prospettiva di comunione tra Chiese sorelle.

Il parroco don Claudio Lunardi, che guida sia la CP Madonna d’Useria (Arcisate-Brenno) sia la CP San Carlo (Induno), sottolinea come la presenza delle missionarie non si limiti a un contributo pastorale concreto, ma voglia essere soprattutto una testimonianza di fraternità tra culture e popoli diversi uniti nella stessa fede.