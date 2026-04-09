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Trent’anni di risate: gli Effetti Collaterali tornano sul palco a Varese

La storica compagnia amatoriale dell'oratorio di San Vittore porta in scena "Corri tu, che corro io" di Ray Cooney il 18 e 19 aprile all'Auditorium San Giovanni Bosco

\"Corri tu che corro io\": la compagnia Effetti Collaterali porta in scena il genio ri Ray Cooney all\'Auditorium San Giovanni Bosco

Trent’anni di palcoscenico e la voglia di far ridere non accenna a diminuire. Effetti Collaterali, la compagnia amatoriale nata all’ombra dell’oratorio di San Vittore di Varese, torna in scena il 18 e 19 aprile con “Corri tu, che corro io“, la celebre commedia brillante di Ray Cooney, commediografo americano di fama, già noto al pubblico varesino per “Taxi a due piazze”, portata in scena dalla stessa compagnia negli anni scorsi.

Le recite si terranno sabato 18 aprile alle 20.45 e domenica 19 aprile alle 18.30 all’Auditorium San Giovanni Bosco (Il “Teatro di Sant’Ambrogio”) in via Lazzaro Papi, con ingresso unico a 10 euro.

Sul palco saliranno, in ordine di apparizione, Valeria Biscotto, Roberto Farina, Armando Molinari, Francesca Mamolo, Jacopo Malnati, Michele Barberis, Paolo Franzetti, Laura Botter, Marta Cassani e Paolo Bosoni. La regia è affidata, come da tradizione della compagnia, a Laura Botter.

Anche questa volta lo spettacolo ha una finalità solidale: parte del ricavato sarà devoluta a Magari Domani, cooperativa sociale e organizzazione di volontariato con sede a Gazzada Schianno, fondata nel 2008 per supportare persone con disabilità. La collaborazione avviene con il Kiwanis Club Varese ODV, partner storico della compagnia.

Per prenotare i biglietti è possibile contattare la compagnia al numero +39 333 618 1361 o scrivere a info@effetticollateralivarese.it. Ulteriori informazioni sul sito www.effetticollateralivarese.it.

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Pubblicato il 09 Aprile 2026
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