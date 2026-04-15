Trent’anni fa il trionfo di Stefano Zanini all’Amstel Gold Race. Una spedizione per celebrarlo

Era il 1996 quando Stefano Zanini, per tutti “Zazà”, firmava una delle pagine più belle del ciclismo varesino conquistando l’Amstel Gold Race, in maglia Gewiss e battendo anche il grande specialista Museeuw. A distanza di trent’anni, quel successo resta uno dei momenti simbolo della sua carriera: «È stata la prima grande corsa in linea del mio palmarès».

Una vittoria arrivata su strade che Zanini ha sempre sentito particolarmente sue. Le classiche del Nord, con il loro pavé e le salite brevi ma taglienti, sono state infatti il terreno adatto alle sue caratteristiche, esaltate anche negli anni trascorsi nel leggendario squadrone Mapei, protagonista assoluto tra Roubaix, Belgio e Olanda. Nel 2002 proprio in maglia Mapei colse una vittoria di tappa e un secondo posto nella classifica finale (cedette solo a Van Petegem) alla Tre giorni di La Panne.

Il ricordo di quel giorno del ’96 resta vivido, anche se non privo di qualche dettaglio sfumato dal tempo: «Io nemmeno me lo ricordo il boccale per il primo arrivato di quel giorno, probabilmente non me lo diedero sul podio. Ma l’emozione era tanta e qualche particolare me lo sono perso», aveva raccontato con ironia a Malto Gradimento, il blog sulla birra di VareseNews, in una conversazione dedicata proprio al Nord, al pavé e alle tradizioni brassicole (tanto che l’Amstel porta proprio il nome di una birra).

L’Amstel Gold Race si corre nella zona di Valkenburg aan de Geul, un territorio simbolo del grande ciclismo internazionale, capace di ospitare anche due edizioni dei campionati del mondo.

Proprio qui, nel 1998, Zanini tornò da protagonista contribuendo alla medaglia di bronzo di Michele Bartoli, uno degli specialisti delle classiche del Nord tra gli anni Novanta e Duemila.

La spedizione di gruppo per celebrare i 30 anni della vittoria a Valkenburg

Per celebrare il trentennale, Zanini tornerà proprio lì dove tutto è iniziato. Sabato sarà infatti al via della granfondo Amstel Gold Race, la manifestazione amatoriale (con percorsi dai 65 ai 240 chilometri) che si svolge alla vigilia della prova dei professionisti. Un evento che richiama migliaia di appassionati e che attraversa gli stessi scenari iconici, tra cui il celebre passaggio sul Cauberg.

Dopo la gara, notte all’Hotel Malpertuus, visto che trent’anni fa (per la precisione il 26-27 aprile 1996) “Maciste” dormiva proprio lì: un anniversario speciale con una ventina di amici e familiari. E per l’occasione, il gruppo indosserà una maglia commemorativa realizzata proprio per ricordare quel successo.