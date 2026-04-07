Trofeo Garbosi, ABA Legnano e Milano sul gradino più alto del podio

La consueta, grande festa sul parquet della Itelyum Arena è stata la tradizionale conclusione del Trofeo Garbosi, il maxi-torneo pasquale di basket giovanile che ha visto impegnate 48 squadre a Varese e dintorni tra venerdì 3 e lunedì 6, giorno delle finali e delle premiazioni.

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Una manifestazione che ha nell’amicizia, nello sport e nelle relazioni sociali il primo grande risultato che va sempre al di là di quanto espresso sul campo dai giocatori in erba. E la giornata conclusiva nel pomeriggio di Pasquetta è stata l’ennesima conferma della bontà delle scelte degli organizzatori che hanno portato a termine la 48a edizione dell’evento dedicato all’allenatore che vinse il primo scudetto della Pallacanestro Varese (Enrico Garbosi) e alla moglie Myriam.

Il palasport di Masnago è stato teatro delle finali dei due tornei distinti su cui si è articolato il Garbosi 2026, quello dedicato alla categoria Under 13 e quello per gli Under 14. «Una bella manifestazione in cui si è anche visto un livello tecnico alto da parte delle squadre – spiegano gli organizzatori – Molti ragazzi hanno mostrato tecnica sopraffina e fisicità: ora speriamo che continuino a migliorare». La partecipazione del Team Ohio ha portato divertimento e capacità: premiato il lavoro dello staff diretto da Andrea Schiavi con l’eterno Paolo Vittori commosso e felice durante la sfilata conclusiva dei partecipanti.

UNDER 13 – Nella U13 il titolo è andato all’ABA Legnano (Accademia Basket Altomilanese) che in finale ha superato la Virtus Bologna per 95-80. Una bella soddisfazione per i giovani legnanesi che nelle due partite decisive hanno battuto le squadre appartenenti ai due club di Eurolega visto che in semifinale era arrivato il successo sull’Olimpia Milano, poi terza ai danni di Rimini.

UNDER 14 – Vittoria a stelle e strisce invece per la categoria superiore dove a imporsi è stata la squadra dell’Olimpia Milano che ha battuto il Next Team Ohio, la grande novità internazionale di questa edizione. I biancorossi lombardi si sono imposti per 79-89 “vendicando” i fratelli maggiori dell’under 17 battuti dall’altra formazione dell’Ohio nel torneo Giovani Leggende che si è concluso domenica sera, sempre al palazzetto. Sul podio anche la Virtus Bologna che nella finalina si è imposta sull’Aurora Desio.

DAL PARQUET – Ascolta la 25a puntata del nostro podcast dedicata alla partita tra Trieste e Openjobmetis.