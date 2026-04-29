Turate si colora per il 1° Maggio: torna la storica Fiera del Fiore con 100 bancarelle e tante attività

Una giornata con esposizioni di fioristi, artigiani, hobbisti e associazioni locali, musica dal vivo e attività per bambini nei parchi cittadini

Turate si prepara a celebrare la festa dei lavoratori con l’atteso ritorno della Fiera del Fiore, in programma per l’intera giornata di venerdì 1° maggio. L’evento, ormai una tradizione consolidata per il territorio, trasformerà il centro cittadino in un grande mercato a cielo aperto con oltre cento espositori tra fioristi, artigiani, hobbisti e associazioni locali. La manifestazione si svilupperà lungo l’asse centrale del paese, partendo da via San Maurizio fino a viale Roma, coinvolgendo piazza Volta e le aree verdi cittadine dalle 8.30 del mattino fino alle 20.00 di sera.

Un percorso tra fiori, musica e solidarietà

Il cuore pulsante dell’evento sarà piazza Volta, dove i visitatori potranno ammirare l’allestimento del monumento ai caduti curato dall’Associazione Contrade. L’intrattenimento musicale sarà affidato al Corpo Musicale S. Cecilia di Turate e alla scuola di musica Giovanna Turconi, che proporranno il programma «Ritagli Musicali». Spazio anche alla solidarietà e alla cura del territorio con gli stand delle realtà locali, tra cui la Comunità alloggio S. Giacomo e la RSA Papa Giovanni XXIII, oltre alle esposizioni storiche come quella di biciclette della collezione privata Coggiola proposta dall’Associazione Gioiosa.

Attività per famiglie e dimostrazioni dal vivo

La fiera non è solo commercio, ma anche un momento di svago per i più piccoli e di scoperta delle realtà operative locali. Al Parco dei Veterani di via Cavour saranno allestiti spazi ludici dove i bambini potranno “giocare con i pompieri” o divertirsi con l’ambulanza dei pupazzi curata dalla Croce Rossa. Le attività dimostrative proseguiranno con il Team MTB Lomazzo, il calcio femminile del Como Women e il tiro con l’arco degli Arcieri dell’airone. Presso l’ingresso del Comune, il Gruppo Grotte Saronno e il CAI offriranno invece una panoramica sulle attività legate alla montagna e alla speleologia.

Sicurezza e logistica: la fiera garantita anche con la pioggia

Una delle novità di quest’anno riguarda l’iniziativa speciale «Sicuri con noi!», allestita in via Garibaldi presso il Parcheggio delle Scuole Elementari, dove le forze di sicurezza esporranno i propri mezzi e svolgeranno attività didattiche. Per chi arriva da fuori, sono stati predisposti parcheggi dedicati tra via Garibaldi e via Silvio Pellico, dove sarà presente anche la mongolfiera di Volandia. Gli organizzatori ricordano che la manifestazione si svolgerà regolarmente anche in caso di maltempo e invitano i residenti a prestare attenzione alle modifiche temporanee alla viabilità segnalate nelle vie del centro.

Qui la locandina con tutto il programma dettagliato