Turismo, Varese protagonista in Franciacorta: 8 operatori alla conquista dei mercati mondiali
Alla Borsa Internazionale dei Laghi (BILNI) le eccellenze del territorio incontrano buyer da 30 Paesi. Vitiello: «Crescita costante grazie a Malpensa e all’offerta di qualità»
Il Lago di Varese e il Maggiore “sbarcano” sulle sponde del Sebino per sedurre il turismo internazionale. Grazie al coordinamento di Fondazione Varese Welcome, il territorio varesino è tra i grandi protagonisti della BILNI 2026 (Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia), il principale evento B2B dedicato alla promozione delle destinazioni lacustri, in corso in questi giorni tra il Lago d’Iseo e la Franciacorta.
L’evento, ospitato quest’anno dalla provincia di Brescia, vede la partecipazione di circa 120 operatori italiani che incontrano oltre 80 buyer provenienti da 30 nazioni, tra cui mercati strategici come Stati Uniti, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone e Australia.
Le 8 punte di diamante varesine
La delegazione varesina è composta da otto realtà d’eccellenza che spaziano dall’accoglienza di lusso ai servizi specializzati, rappresentando la varietà e la qualità del turismo locale:
Hotel e Ricettività: Palace Grand Hotel Varese, Al Borducan Boutique Hotel, Hotel De Charme (Laveno Mombello), Relais Villa Porta e B&B Hotel Malpensa Lago Maggiore.
Servizi e Promozione: Varese Convention & Visitors Bureau, Archeologistics (specializzata in turismo culturale e siti Unesco) e Varese Destination Wedding, brand dedicato al crescente mercato dei matrimoni internazionali.
La strategia: Malpensa porta d’accesso al territorio
Durante la giornata di workshop del 9 aprile, gli operatori hanno presentato le proprie proposte a una platea globale, sfruttando il momento di forte espansione che il settore sta vivendo in provincia.
«L’iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione che vede una crescita costante di arrivi e presenze», sottolinea Mauro Vitiello, presidente di Fondazione Varese Welcome. «Il turismo internazionale e l’area di Malpensa si confermano punti di accesso strategici. Portare i nostri operatori alla BILNI è un passo fondamentale della nostra strategia di promozione coordinata, che proseguirà nelle prossime settimane con nuovi eventi sul territorio».
Un network per il Nord Italia
La BILNI non è solo una vetrina varesina, ma un progetto di sistema promosso dalle Camere di Commercio di Brescia, Como-Lecco, Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Varese, Verona e Trentino Marketing. L’obiettivo è presentare il Nord Italia come un unico, grande distretto dei laghi capace di competere con le principali destinazioni mondiali, unendo il fascino del paesaggio alla qualità dei servizi e all’efficienza dei collegamenti.
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