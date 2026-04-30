Tutti in grotta: arriva in provincia di Varese lo “stage“ di avvicinamento alla speleologia

Uno stage di avvicinamento alla speleologia. È singolare l’iniziativa che il Gruppo Speleologico Prealpino e la sezione CAI di Carnago hanno organizzato per offrire, agli amanti del mondo sotterraneo delle grotte, l’opportunità di frequentare uno stage di avvicinamento alla speleologia, ovvero un mini corso di tre giorni per imparare le nozioni basilari indispensabili per scendere in grotta.

Si inizierà giovedì 21 maggio con una lezione teorica serale che impegnerà i partecipanti dalle ore 21.00 alle 23.30, nel corso della quale verranno trattati vari argomenti tra cui storia della speleologia, conoscenza delle attrezzature e dei materiali speleologici, cenni sul carsismo e speleogenesi, descrizione e interpretazione delle morfologie carsiche superficiali e sotterranee, le attività esplorative condotte dai Gruppi speleologici.

Dopo la teoria si passerà alla pratica, quindi sabato 23 maggio tutti in palestra di roccia ad Arcisate, dove si inizierà l’addestramento tecnico con l’utilizzo dell’imbragatura e tutte le attrezzature necessarie, effettuando manovre in parete attentamente seguiti da un pool di istruttori CAI. Si potrà quindi imparare a salire sulle corde e a scendere su di esse, un approccio graduale con le verticali che permetterà a tutti di affrontare senza paure né timori l’altezza.

La terza giornata dello stage, che si svolgerà domenica 24 maggio, prevederà la discesa in grotta, partecipando ad un’escursione emozionante nel sottosuolo del Monte Campo dei Fiori, area ricca di cavità naturali alcune delle quali particolarmente sviluppate e profonde. I partecipanti affronteranno il magico mondo delle grotte dotati di abbigliamento adeguato e attrezzature specifiche per la progressione in sicurezza, un’esperienza davvero fantastica e indimenticabile, al termine della quale verrà data l’opportunità di continuare questa esperienza all’interno del gruppo speleologico, diventando così speleologi a tutti gli effetti e prendere parte alle innumerevoli iniziative sociali.

Lo stage di avvicinamento alla speleologia costa 85 euro, quota comprensiva dell’utilizzo delle attrezzature tecniche e copertura assicurativa. Occorre aver compiuto 15 anni e per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori. Per informazioni e iscrizioni contattare il Gruppo Speleologico Prealpino al nr. 331 3721046 oppure via mail: info@speleoprealpino.it

IL RACCONTO A MATERIA – Nel “mondo di sotto“ con Guglielmo Ronaghi, lo speleologo che insegna a leggere l’oscurità