Ultima casalinga per il Varese: al “Franco Ossola” c’è il Saluzzo

Ritrovata la vittoria, il Varese è tornato in zona playoff e spera di mantenere nelle ultime due gara di campionato il vantaggio sul Chisola e qualificarsi per a post season, obiettivo che – si sa – vale quanto il due di picche in termini di promozione ma che Andrea Ciceri e la sua squadra hanno individuato come traguardo da tagliare. Dopo il successo contro il Derthona (leggi qui) i biancorossi tornano al “Franco Ossola” per ospitare il Saluzzo per l’ultima gara casalinga dell’anno, quanto meno per il campionato.

Se l’astinenza da vittorie è stata battuta, proseguono invece i problemi legati alle assenze, con l’infermeria che continua ad essere affollata. Ciceri però può contare di nuovo sul difensore Federico Bertoni e sul portiere Leonardo Taina (anche se in porta dovrebbe andare Gabriel Bugli), mentre saranno da valutare le condizioni di Tommaso Tentoni, Abraham Sovogui e Franci Qeros. Più difficile vedere tra i convocati Pietro Cogliati, Matteo Barzotti e Niccolò Romero. Dal giudice sportivo arrivano buone notizie per gli assistenti: Diego Verdini è stato “graziato” vedendo i turni di squalifica scendere da quattro a uno e sarà quindi a fianco di mister Ciceri in panchina.

«Siamo arrivati all’ultima gara casalinga della stagione regolare e il nostro desiderio è chiudere nel migliore dei modi davanti ai nostri tifosi – le parole di Ciceri alla vigilia -. Stiamo attraversando settimane estremamente complicate a causa di una lunghissima lista di assenze con cui dobbiamo convivere; il motto di questo periodo è sicuramente per aspera ad astra. Nonostante le difficoltà d’organico, vogliamo lottare fino in fondo per raggiungere l’obiettivo dei playoff. Ci auguriamo che il pubblico del Franco Ossola, che non ci ha mai fatto mancare il proprio supporto in questo campionato difficile, possa sostenerci con calore anche in questo ultimo atto contro il Saluzzo».



«Il Saluzzo è una compagine diversa dalle ultime affrontate: giocano bene, hanno concetti tattici consolidati e sanno sfruttare al meglio l’ampiezza del campo e gli spazi – prosegue Ciceri -. Paradossalmente, un terreno di gioco grande come il nostro potrebbe favorire le loro caratteristiche, ma anche noi sappiamo esprimerci bene palla al piede. Mi aspetto una partita aperta e combattuta, poiché entrambe le squadre sono abituate a giocare sempre per ottenere il massimo risultato. Sarà una sfida tattica interessante tra due formazioni che cercano costantemente la posta in palio».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XXXIII GIORNATA

Asti – Ligorna; Biellese – Gozzano; Cairese – Valenzana; Celle Varazze – Sestri Levante; Chisola – Lavagnese; Derthona – Imperia; NovaRomentin – Vado; Sanremese – Club Milano; Varese – Saluzzo.

CLASSIFICA: Vado 72; Ligorna 68; Biellese, Sestri Levante 54; Varese 50; Chisola 49; Valenzana 45; Sanremese 43; Saluzzo 2; Imperia 40; Club Milano 39; Celle Varazze, Derthona 38; Cairese 37; Gozzano 36; Asti 34; Lavagnese 27; NovaRomentin (-5) 16.

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