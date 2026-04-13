Umberto Beccaria in un recital pianistico a Lonate Pozzolo

Un apprezzato e applaudito concerto di pianoforte si è tenuto domenica 12 aprile nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Lonate Pozzolo. Il pianista Umberto Beccaria ha proposto un recital tutto dedicato a Schubert, con la Sonata in la minore D. 784 e la Sonata D.845.

Interprete di grande sensibilità e profondità, Umberto Beccaria, cuneese di Mondovì, è un artista di grande talento, il cui vasto repertorio è apprezzato nelle più prestigiose sale da concerto del mondo.

Ama i classici Beethoven, Brahms, Chopin, Mendelssohn, Schubert, ma anche i compositori contemporanei, rivolgendo una particolare attenzione alla dimensione timbrica e alla costruzione formale del suono.

A Lonate Pozzolo, paese al quale l’artista è molto legato, Umberto Beccaria ha interpreterato due capolavori schubertiani di grande espressività e ha proposto come bis un emozionante Intermezzo di Brahms.



Il concerto, dal titolo “Luce quieta”, ha inteso ricordare la figura di Carla Colnago, benemerita cittadina lonatese scomparsa lo scorso settembre, dopo una vita dedicata alla famiglia, all’insegnamento nelle scuole elementari e all’impegno costante di volontariato presso la parrocchia, la Croce Azzurra e l’Università delle Tre Età, della quale è stata a lungo presidente.

Donna gentile e sorridente, impegnata e riservata, vera “luce quieta” per il suo paese, amata da tutti e ricordata con affetto dalla Unitre, dalla Comunità pastorale San Paolo VI, e da Umberto Beccaria, talentuoso nipote che ha voluto suonare in sua memoria nella bella e antica chiesa a lei tanto cara.