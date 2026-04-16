Un abbraccio speciale prima del derby: i tifosi della Openjobmetis si danno appuntamento al Campus

C’è una tradizione di lunga data in casa Pallacanestro Varese che verrà rispettata anche questa volta. Per la trasferta di Cantù non c’è ritiro né viaggio anticipato: si sale sul pullman e ce la si va a giocare. Per questo la squadra di Kastritis partirà dal Campus domenica pomeriggio (19 aprile), intorno alle 15,30, alla volta di Desio dove proverà a cogliere due punti determinanti nella rincorsa ai playoff (palla a due alle ore 19).

In Brianza i biancorossi non potranno sentire il calore del proprio pubblico, perché le autorità hanno vietato la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Varese (ci sarò qualche tifoso proveniente da fuori e nulla più). E allora le due cose (la partenza pomeridiana e il divieto) daranno vita a un abbraccio speciale, quello del popolo biancorosso che si presenterà al centro sportivo di via Pirandello per far sentire la propria voce a Librizzi e compagni.

L’iniziativa è stata lanciata da “Il basket siamo noi”, l’associazione dei tifosi guidata da Umberto Argieri che ha organizzato la “chiamata”: «Ci sono partite che valgono più di due punti. Ci sono sfide che raccontano una storia, un’identità, un’appartenenza. Il derby con Cantù è una di queste. Non potremo essere sugli spalti ma questo non significa restare in silenzio». Il programma è semplice: sarà sufficiente presentarsi al Campus muniti di tanta voce e di bandiere e sciarpe biancorosse per fare sentire tutta la vicinanza possibile a giocatori e staff tecnico.

Qualcosa di simile era accaduto in qualche occasione recente: il 15 aprile 2023 furono in tanti all’esterno del palazzetto a spronare la squadra in partenza per Trieste, due giorni dopo la “mazzata” dei 16 punti di penalità (poi ridotti a 11) assegnati per il caso Tepic (QUI il video). Lo scorso anno invece – era l’11 aprile 2025 – la cornice era la medesima di domenica prossima, il centro Campus: la tifoseria si diede appuntamento alla partenza della Openjobmetis per Napoli dove era in programma un delicatissimo scontro salvezza poi vinto dagli uomini di Kastritis (QUI il video).

PAOLO ORRIGONI A “LUCI A MASNAGO” – Ascolta la puntata del nostro podcast dedicato alla Pallacanestro Varese con ospite il presidente di Tigros, da alcuni mesi socio del club biancorosso.