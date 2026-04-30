Varese News

Canton Ticino

Un bambino di due anni muore annegato in piscina a Morcote sul Ceresio

L'allarme intorno alle 14 di giovedì: il piccolo è morto in ospedale

ambulanza croce verde lugano

Tragedia in un’abitazione privata a Vico Morcote, in Ticino: un bambino di due anni è morto annegato in piscina.

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, poco prima delle 14, la Centrale comune d’allarme (Cecal) ha ricevuto la segnalazione riguardante un bambino di due anni rinvenuto in una piscina di un’abitazione privata a Vico Morcote.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio Sud, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Dopo aver effettuato le manovre di rianimazione, il bimbo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale dove è deceduto.

Per offrire supporto psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.