Un bambino di due anni muore annegato in piscina a Morcote sul Ceresio

Tragedia in un’abitazione privata a Vico Morcote, in Ticino: un bambino di due anni è morto annegato in piscina.

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, poco prima delle 14, la Centrale comune d’allarme (Cecal) ha ricevuto la segnalazione riguardante un bambino di due anni rinvenuto in una piscina di un’abitazione privata a Vico Morcote.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio Sud, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Dopo aver effettuato le manovre di rianimazione, il bimbo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale dove è deceduto.

Per offrire supporto psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.