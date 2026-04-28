Un calendario fitto di appuntamenti per San Vittore ad Arsago Seprio

Il programma della festa del patrono: sabato sera con musica e cucina, domenica la sfilata storica e l’apertura dei monumenti cittadini

Il calendario delle celebrazioni per San Vittore Martire entra nel vivo nel fine settimana del 9 e 10 maggio, quando il centro storico si trasforma nel fulcro di un articolato programma di eventi. Sebbene la ricorrenza del patrono cada ufficialmente venerdì 8 maggio, le attività principali coinvolgono il pubblico nelle giornate successive, concentrandosi tra il Parco Pissina, via Monici e la Basilica di San Vittore. La regia dell’evento vede la partecipazione corale delle associazioni locali, coordinate per offrire un mix di intrattenimento, gastronomia e riscoperta del patrimonio culturale.

La serata di sabato 9 maggio apre il programma alle 19 con l’attivazione degli stand gastronomici e dell’area bar, curati direttamente dalle realtà associative del territorio. La proposta prosegue alle 21 con un momento di intrattenimento musicale grazie al concerto previsto per l’ 80 Trash Party, un tributo alle hit italiane degli anni Ottanta che accompagna la prima parte della festa.

La giornata di domenica 10 maggio è dedicata alla festività religiosa e alle attività per le famiglie. Alle 10:30 il Corteo Storico accompagna la processione del Busto Argenteo di San Vittore Martire, che muove dal Parco Pissina per raggiungere la Basilica, dove si tiene la Santa Messa Solenne. In parallelo alle celebrazioni liturgiche, gli spazi pubblici ospitano i giochi di una volta, il Piccolo Luna Park e i laboratori creativi gestiti dal Comitato Genitori Arsago Seprio. Per i più piccoli sono previsti anche il truccabimbi, la presenza degli animali da cortile e il percorso pony a cura del Centro Ippico Ronco di Diana.

L’offerta commerciale e culturale arricchisce il percorso della festa con il Mercatino degli hobby della Corte dei Creativi e il Mercatino dei Sapori, che vede protagonisti gli operatori del Mercato Agricolo del Martedì. Restano inoltre accessibili al pubblico i Tesori di Arsago, con l’apertura della Basilica di San Vittore, della Chiesa di Santa Maria e del museo cittadino. In questa cornice si aprono ufficialmente le iscrizioni per il Palio dei Rioni, mentre la ristorazione rimane garantita dagli stand gastronomici attivi per tutta la durata della manifestazione