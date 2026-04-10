Un concerto pianistico internazionale per ricordare una “Luce quieta” di Lonate Pozzolo

Appuntamento pianistico di eccezione per la città, domenica 12 aprile alle 16, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Lonate Pozzolo.

Il pianista Umberto Beccaria proporrà un recital tutto dedicato a Schubert, con la Sonata in la minore D. 784 e la Sonata D.845, detta “Première Grande Sonate”.

Umberto Beccaria (nato a Mondovì, in provincia di Cuneo) è un artista di grande talento, il cui vasto repertorio è apprezzato nelle più prestigiose sale da concerto del mondo come il Concertgebouw di Amsterdam, lo Stadtcasino di Basilea, la Salle Paderewski di Losanna, l’Ehrbar Saal di Vienna, il Theater Basel, il Murchison Performing Arts Centre in Texas, la Xiamen International Conference Concert Hall in Cina, la Sala Ateneu di Bacău e l’Auditorio Municipal de Albacete.

Il suo repertorio attraversa un ampio arco, da Beethoven, Brahms, Chopin, Mendelssohn, Prokof’ev, Schönberg, Schubert, Schumann, Skrjabin e Szymanowski fino a compositori contemporanei come Andrea Ravizza, William Blank, Beat Furrer e Heinz Holliger, con una particolare attenzione alla dimensione timbrica e alla costruzione formale del suono. Accanto all’attività solistica e concertistica con orchestra, sviluppa progetti originali che intrecciano repertorio, scrittura e ricerca estetica. La sua discografia testimonia un percorso coerente, ma aperto alla trasformazione.

A Lonate Pozzolo, paese al quale l’artista è molto legato, Umberto Beccaria interpreterà due capolavori schubertiani di grande espressività. Il concerto, dal titolo “Luce quieta“, intende ricordare la figura di Carla Colnago, benemerita cittadina lonatese scomparsa lo scorso settembre, dopo una vita dedicata alla famiglia, all’insegnamento nelle scuole elementari e all’impegno costante di volontariato presso la parrocchia, la Croce Azzurra e l’Università delle Tre Età, della quale è stata a lungo Presidente.

Donna gentile e sorridente, impegnata e riservata, vera “luce quieta” per il suo paese, amata da tutti e ricordata con affetto dalla UNITRE, dalla Comunità pastorale San Paolo VI, e da Umberto Beccaria, talentuoso nipote che suonerà in sua memoria nella chiesa a lei cara.