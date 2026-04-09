Varese News

Varese Laghi

Un finto “padre Gabriel” cerca di truffare il prete di Arcisate ma finisce in manette

I Carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione nei pressi della parrocchia e sono intervenuti al momento dello scambio di denaro, fermando il responsabile del tentativo di raggiro

Generico 06 Apr 2026

Un uomo si è finto sacerdote per convincere il parroco di Arcisate a consegnargli del denaro, ma il tentativo di truffa si è concluso con un arresto in flagranza. I Carabinieri della Stazione locale hanno fermato un 51enne italiano, già noto per precedenti contro il patrimonio, accusato di truffa e sostituzione di persona (Foto: Ai).

La telefonata e il sospetto

L’uomo aveva contattato telefonicamente il parroco presentandosi come «Padre Gabriele», sostenendo di chiamare da Roma. Con una richiesta insistente, aveva chiesto oltre 500 euro per aiutare, a suo dire, un cuoco in difficoltà economica.

Il parroco, però, ha intuito che qualcosa non tornava: dettagli poco convincenti e modalità anomale hanno fatto scattare il sospetto, portandolo ad avvisare immediatamente i Carabinieri.

Il blitz dei Carabinieri

I militari hanno organizzato un servizio di osservazione discreta nei pressi della parrocchia, attendendo che il truffatore si presentasse per ritirare il denaro. Al momento della consegna, l’uomo – convinto di aver portato a termine il raggiro – è stato bloccato mentre si allontanava con i soldi. Per lui sono scattate le manette.

Arresto e processo

Il 51enne è stato arrestato in flagranza con le accuse di truffa e sostituzione di persona. Dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nella mattinata successiva è prevista la comparsa davanti al Tribunale di Varese per il giudizio con rito direttissimo.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.