Un finto “padre Gabriel” cerca di truffare il prete di Arcisate ma finisce in manette

Un uomo si è finto sacerdote per convincere il parroco di Arcisate a consegnargli del denaro, ma il tentativo di truffa si è concluso con un arresto in flagranza. I Carabinieri della Stazione locale hanno fermato un 51enne italiano, già noto per precedenti contro il patrimonio, accusato di truffa e sostituzione di persona (Foto: Ai).

La telefonata e il sospetto

L’uomo aveva contattato telefonicamente il parroco presentandosi come «Padre Gabriele», sostenendo di chiamare da Roma. Con una richiesta insistente, aveva chiesto oltre 500 euro per aiutare, a suo dire, un cuoco in difficoltà economica.

Il parroco, però, ha intuito che qualcosa non tornava: dettagli poco convincenti e modalità anomale hanno fatto scattare il sospetto, portandolo ad avvisare immediatamente i Carabinieri.

Il blitz dei Carabinieri

I militari hanno organizzato un servizio di osservazione discreta nei pressi della parrocchia, attendendo che il truffatore si presentasse per ritirare il denaro. Al momento della consegna, l’uomo – convinto di aver portato a termine il raggiro – è stato bloccato mentre si allontanava con i soldi. Per lui sono scattate le manette.

Arresto e processo

Il 51enne è stato arrestato in flagranza con le accuse di truffa e sostituzione di persona. Dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nella mattinata successiva è prevista la comparsa davanti al Tribunale di Varese per il giudizio con rito direttissimo.