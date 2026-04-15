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Un incontro alla biblioteca di Mornago sulla figura del pioniere della medicina naturale Kneipp

Martedì 21 Aprile 2026, alle 18.30, si terrà un incontro aperto al pubblico dedicato alla figura di Sebastian Kneipp (1821–1897), sacerdote e pioniere della medicina naturale

Generico 13 Apr 2026
Incontri

21 Aprile 2026

Martedì 21 Aprile 2026, alle 18.30, si terrà presso la biblioteca di Mornago un incontro aperto al pubblico dedicato alla figura di Sebastian Kneipp (1821–1897), sacerdote e pioniere della medicina naturale.

L’evento, a cura di Angelo Terraneo (docente di idroterapia) approfondirà i principi fondamentali del suo approccio, basato su cinque pilastri: idroterapia, fitoterapia, movimento, alimentazione equilibrata e armonia interiore. Un’occasione per riscoprire uno stile di vita orientato al benessere e alla prevenzione.

La partecipazione è libera e aperta.

15 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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