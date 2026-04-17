Un lupo solitario avvistato nei boschi sopra Maccagno
Si tratterebbe di un esemplare in dispersione che non appartiene a un branco, e che probabilmente è già in viaggio verso altri territori
Un lupo è stato avvistato lungo una strada nei boschi sopra Maccagno la notte tra il 14 e il 15 aprile.
Adriano Martinoli, docente di Zoologia all’Università dell’Insubria, ha analizza un filmato pubblicato sui social, confermando che molto probabilmente si tratti proprio di un esemplare solitario di lupo.
«Nonostante – spiega Martinoli – il video non permetta di osservare con precisione i caratteri diagnostici necessari per identificare una specie al 100%, il comportamento dell’animale suggerisce un individuo in dispersione. A differenza dei branchi stanziali, questi esemplari tendono a compiere lunghi spostamenti e non rimangono a lungo nello stesso territorio».
Questi esemplari sono infatti capaci di percorrere lunghe distanze in breve tempo, arrivando a trovarsi anche a 100 chilometri di distanza in pochi giorni rispetto al luogo dell’avvistamento.
L’unica eccezione citata dal docente è una femmina di lupo nel Parco Pineta che, pur essendo un individuo solitario, risiede stabilmente in quell’area da diversi anni. Solitamente, però, gli individui solitari tendono a muoversi finché non incontrano un partner del sesso opposto per formare una coppia riproduttiva; e solo con la formazione del branco tendono a stabilizzarsi in un territorio.
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