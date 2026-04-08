Un mandorlo in fiore per Varese, torna la festa solidale dell’associazione Oltreconfine
Seconda edizione dell'evento che unisce musica, intercultura e sostegno alle attività di integrazione socio-lavorativa
Foto di Georg Schmitt da Pixabay
Venerdì 11 aprile alle 12 torna “Un mandorlo in fiore per Varese“, l’evento solidale organizzato da Varese Oltreconfine per presentare le novità del progetto “Insieme verso l’autonomia” e raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’associazione.
L’appuntamento è presso il CIOFS-FP Lombardia in piazzale Libertà 9 a Varese, con ingresso dal parcheggio interno lato via Monterosa. L’accoglienza e la registrazione sono previste dalle 11.45, mentre alle 12 verrà presentato il progetto “Insieme verso l’autonomia”.
Dalle 12.30 inizierà l’intrattenimento con la partecipazione di diversi gruppi etnici che si esibiranno con costumi tradizionali e musiche dai paesi d’origine, accompagnati da un brunch.
Varese Oltreconfine è nata da un gruppo di persone accomunate dal desiderio di aiutare chi si trova in difficoltà, guidandole per rimuovere ostacoli di natura burocratica, linguistica e socio-economica. L’obiettivo dell’associazione è assicurare un supporto a chi ne ha bisogno per alleviare l’ansia e la paura di non riuscire a relazionarsi con una nuova realtà sociale.
L’associazione gestisce uno sportello informativo rivolto a cittadini stranieri e italiani che necessitano di una guida socio-culturale e di orientamento, in particolare nell’ambito lavorativo. La natura multiculturale dell’associazione permette di dialogare ed entrare in contatto con persone di culture diverse, fornendo ascolto, accoglienza e orientamento a tutte le persone che vivono situazioni di disagio.
Il ricavato dell’evento dell’11 aprile sarà interamente devoluto a sostegno delle attività di Varese Oltreconfine. L’ingresso è libero. Per informazioni è possibile contattare l’associazione via WhatsApp al numero 393 884 3098 oppure via email all’indirizzo segreteria@vareseoltreconfine.it.
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