Un museo sottoterra a Villa Panza: il FAI realizzerà uno spazio permanente per il Ganzfeld di James Turrell

Il FAI — Fondo per l’Ambiente Italiano — realizzerà un nuovo spazio espositivo sotterraneo all’interno del parco di Villa Panza, destinato ad accogliere in modo permanente l’installazione Ganzfeld – Sigh Unseen dell’artista americano James Turrell.

La commissione urbanistica, presieduta da Domenico Marasciulo, ha approvato ieri il relativo progetto unitario, con l’astensione del centrodestra ad eccezione di Roberto Puricelli, che ha votato a favore. I consiglieri Eugenio De Amici e Franco Formato hanno sollevato invece riserve – pur non votando contro – sulla documentazione presentata, ritenendola insufficiente per una valutazione approfondita. Il provvedimento ha ora solo un ultimo passo formale: l’approvazione in consiglio comunale che, stante le votazioni della commissione, sembrerebbe scontato.

Il FAI aveva presentato due opzioni progettuali: la prima prevede di ricavare lo spazio ipogeo (cioè sottoterra) nell’area dell’attuale parcheggio del museo, che nel 2000 aveva sostituito il campo da tennis della famiglia Panza.

La seconda opzione collocava invece la struttura in un’area a prato del secondo parterre del giardino, con accesso attraverso la grotta esistente o un nuovo varco nel muraglione storico. La giunta ha scelto la prima, preferendola per ragioni conservative: intervenire sul giardino avrebbe comportato alterazioni morfologiche al parco e possibili criticità nella gestione delle acque meteoriche. Proprio su questa opzione si è sviluppata la discussione in commissione che ha portato al voto favorevole. Ora la discussione passerà in consiglio comunale per la definitiva approvazione.

Il parco e la villa sono sottoposti a vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali: prima del rilascio del titolo abilitativo sarà necessario il parere vincolante della Soprintendenza e dell’ufficio Verde e Gestione Parchi. Nella convenzione che seguirà l’approvazione definitiva, il FAI si impegnerà ad ampliare i giorni di apertura del parco alla cittadinanza.