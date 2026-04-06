Un nuovo approdo per Villa Fogazzaro Roi: sarà più facile arrivare via lago

Sabato 11 aprile a Oria Valsolda sarà inaugurato il nuovo approdo di Villa Fogazzaro Roi, un intervento pensato per migliorare l’accessibilità via lago e valorizzare uno dei luoghi più suggestivi del Ceresio.

Galleria fotografica Villa Fogazzaro Roi, sulla sponda italiana del lago di Lugano 4 di 11

Il nuovo approdo, realizzato dall’Autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla con il supporto di Regione Lombardia, consentirà di raggiungere più facilmente via lago la storica dimora, bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

«L’intervento riveste un’importanza fondamentale per lo sviluppo del territorio – spiega il presidente dell’Autorità di Bacino Massimo Mastromarino – in quanto migliora l’accessibilità via lago, facilitando l’arrivo di visitatori e turisti interessati a conoscere la Villa Fogazzaro Roi e il suo valore culturale, oltre alla frazione di Oria, autentico gioiello del lago Ceresio, con le sue bellezze paesaggistiche e storiche. L’approdo, inoltre, si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione e di fruizione del territorio».

All’inaugurazione saranno presenti il presidente Mastromarino, e la sindaca di Valsolda Laura Romanò.