Un nuovo approdo per Villa Fogazzaro Roi: sarà più facile arrivare via lago
Sabato 11 aprile l’inaugurazione del nuovo approdo realizzato dall'Autorità di Bacino con il supporto di Regione Lombardia per migliorare l’accessibilità via lago a uno dei beni più importanti del FAI sul Ceresio
Sabato 11 aprile a Oria Valsolda sarà inaugurato il nuovo approdo di Villa Fogazzaro Roi, un intervento pensato per migliorare l’accessibilità via lago e valorizzare uno dei luoghi più suggestivi del Ceresio.
Il nuovo approdo, realizzato dall’Autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla con il supporto di Regione Lombardia, consentirà di raggiungere più facilmente via lago la storica dimora, bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.
«L’intervento riveste un’importanza fondamentale per lo sviluppo del territorio – spiega il presidente dell’Autorità di Bacino Massimo Mastromarino – in quanto migliora l’accessibilità via lago, facilitando l’arrivo di visitatori e turisti interessati a conoscere la Villa Fogazzaro Roi e il suo valore culturale, oltre alla frazione di Oria, autentico gioiello del lago Ceresio, con le sue bellezze paesaggistiche e storiche. L’approdo, inoltre, si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione e di fruizione del territorio».
All’inaugurazione saranno presenti il presidente Mastromarino, e la sindaca di Valsolda Laura Romanò.
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