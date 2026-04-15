Un nuovo defibrillatore per il Centro Anziani: Avis Varese dona lo strumento salvavita

Il Centro Diurno Anziani di piazzale Kennedy 12 inaugurato poche settimane fa potrà contare su un nuovo importante presidio per la sicurezza dei suoi frequentatori.

La Giunta Comunale di Varese ha infatti approvato, nella seduta del 17 marzo 2026, l’accettazione di un defibrillatore donato dall’Avis Comunale Varese.

La proposta era stata formalizzata dall’associazione lo scorso febbraio e la donazione era stata annunciata nel corso della festa per i 75 anni di Avis in Salone Estense lo scorso 18 marzo. L’amministrazione ha potuto procedere all’acquisizione del bene tramite la semplice consegna materiale (la cosiddetta traditio).

Un presidio per la comunità

L’iniziativa nasce dalla volontà di Avis di supportare le attività del centro, garantendo uno strumento fondamentale in caso di emergenze cardiache in un luogo ad alta frequentazione. L‘amministrazione ha accolto con favore il gesto, sottolineando come il nuovo dispositivo sia funzionale all’interesse pubblico e alla tutela della salute degli anziani. «Uno strumento che ci consente di mettere in sicurezza i nostri cittadini», ha commentato l’assessore Roberto Molinari al momento della consegna in Salone Estense.

L’installazione avverrà nei locali del centro di piazzale Kennedy una volta completati gli atti amministrativi necessari.