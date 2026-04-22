«Un nuovo modello di sviluppo e benessere», all’Insubria il corso in Biologia e Sostenibilità si presenta

Biodiversità, cambiamenti climatici, alimentazione sostenibile e salute: sono solo alcuni dei temi di cui si è discusso all’Università degli Studi dell’Insubria mercoledì 22 aprile durante la presentazione del Corso di laurea magistrale in Biologia e Sostenibilità (Biosos), in occasione della Giornata della Terra.

Un appuntamento rivolto ai futuri studenti, agli universitari ai laureati, agli insegnanti e anche agli imprenditori: una tavola rotonda per analizzare le sfide più urgenti grazie agli interventi di ricercatori, docenti e professionisti.

Al centro, il ruolo dell’università che – come afferma Adriano Martinoli, presidente del corso di laurea e delegato della rettrice alla Sostenibilità – deve diventare un «catalizzatore di cambiamenti che coinvolgono tutti».

«La sostenibilità – aggiunge Martinoli – non si può più considerare un limite allo sviluppo. Al contrario, si tratta di un modello di crescita molto più attinente anche al benessere dell’essere umano».

Fondamentale da questo punto di vista il coinvolgimento delle aziende: un rapporto di reciprocità, dal quale a guadagnarci sarebbero anche gli studenti. «Collaboriamo – spiega il presidente del corso – con la Camera di Commercio da parecchio tempo e vogliamo rendere questa sinergia ancora più forte. Dobbiamo comprendere al meglio quali sono le esigenze del territorio, e il territorio deve aiutarci a formare le migliori persone possibili che entreranno nel mondo del lavoro».