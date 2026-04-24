Un podcast sulla battaglia del San Martino, simbolo della Resistenza varesina

Dopo l’esperienza del podcast dedicato al Grand Hotel Campo dei Fiori, Matteo Ramelli e Giacomo Mastrorosa tornano con un nuovo progetto narrativo: La battaglia del San Martino – un simbolo di libertà, podcast originale che ricostruisce una delle vicende più drammatiche e simboliche della Resistenza in provincia di Varese.

Con questo lavoro gli autori hanno scelto di non limitarsi al semplice racconto storico dei fatti, ma di entrare nella dimensione umana dei protagonisti: le loro vite, i loro pensieri, i dubbi, le paure e i motivi che hanno portato a determinate scelte. Scelte complesse, difficili, a volte ancora misteriose, come quelle del colonnello Carlo Croce o come quella, irrisolta e per certi versi ancora enigmatica, del marchese Pizzato.

«Abbiamo cercato di descrivere con questo podcast il lato umano di un periodo storico drammatico e unico, che ha coinvolto il nostro Paese e la nostra provincia – spiegano gli autori – Nonostante conoscessimo già abbastanza bene la vicenda, abbiamo scoperto un mondo in parte sotterrato e in parte raccontato solo parzialmente. Lavorando a questo progetto ci siamo accorti sempre di più dell’incertezza, della precarietà e della condizione di stallo in cui vivevano queste persone. Ed è proprio lì che questa storia ci è sembrata ancora più vera, più vicina, più forte».

Una fonte fondamentale per la realizzazione del podcast è stato il libro di Francesca Boldrini Se non ci ammazza i crucchi… ne avrem da raccontar. La battaglia di San Martino – Varese, 13-15 novembre 1943. «Il suo lavoro ha avuto un valore decisivo nel restituire la quotidianità, la vita concreta e la dimensione umana delle persone coinvolte in quella vicenda – sottolineano Ramelli e Mastrorosa – Senza il suo studio e la sua capacità di raccontare quei giorni con profondità e sensibilità, questo podcast non avrebbe mai potuto raggiungere un risultato così empatico».

Per Ramelli il progetto ha anche un significato personale. «Non ho fatto questo podcast solo per la comunità o per riportare alla luce questa vicenda- spiega – L’ho fatto anche per ricordare a me stesso cosa vuol dire resistere: proteggere un’idea, proteggere se stessi, proteggere una persona amata».

Un ringraziamento va anche ai suoi professori di storia all’Università dell’Insubria, Antonio Maria Orecchia e Katia Visconti. «Se oggi ho questa passione per la cultura e per la storia, è anche merito loro. E se oggi sono laureato, è anche grazie al loro aiuto concreto in un momento di difficoltà».

Ramelli allarga poi la riflessione al presente: «Spesso pensiamo che per essere partigiani si debba per forza combattere una guerra o opporsi a un regime con le armi. Ma non è solo così. Vedo persone che resistono ogni giorno, e lo vedo soprattutto nei giovani: ragazze e ragazzi che vivono un tempo difficile, pieno di incertezza, paura e disorientamento, e che nonostante tutto continuano ad alzarsi ogni mattina, a studiare, a lavorare, ad allenarsi, a costruire qualcosa. Anche questa è resistenza».

Giacomo Mastrorosa aggiunge che «anche questo lavoro persegue l’obiettivo di stimolare un percorso di riscoperta e di arricchimento culturale, nella speranza che, nel nostro piccolo, il nostro impegno possa essere di ispirazione anche per altri».

Il podcast è dedicato alla memoria di Massimo Crugnola, scomparso improvvisamente lo scorso autunno. La battaglia del San Martino è scritto e ideato da Matteo Ramelli e Giacomo Mastrorosa, disponibile su Spotify e YouTube, e prodotto da Varese Stazione Climatica per l’associazione culturale Yvon.

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