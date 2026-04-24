Un pomeriggio speciale con Pensiero Meticcio a Gallarate per la festa della mamma

Dalle 17 alle 20 il canile comunale apre le porte alla cittadinanza per un momento di condivisione e solidarietà il cui ricavato sarà devoluto alla cura degli ospiti a quattro zampe

L’associazione Pensiero Meticcio apre le porte del canile di Gallarate per un appuntamento speciale dedicato a tutte le mamme, umane e non. Sabato 9 maggio 2026, la struttura di via degli Aceri diventerà la cornice di un pomeriggio all’insegna della solidarietà, della natura e dell’amore per gli animali, offrendo ai cittadini l’occasione di conoscere da vicino gli ospiti a quattro zampe del rifugio.

Un aperitivo per sostenere gli animali

L’iniziativa, denominata “Festa della mamma in canile”, prenderà il via alle ore 17.00 e proseguirà fino alle 20.00. Il cuore dell’evento sarà un ricco buffet a offerta libera, il cui ricavato verrà destinato alle attività dell’associazione per la cura e il mantenimento dei cani e dei gatti ospitati. Un modo concreto per festeggiare questa ricorrenza sostenendo chi, ogni giorno, si occupa degli animali più sfortunati.

Sorprese tra natura e amici a quattro zampe

Oltre al momento conviviale, gli organizzatori hanno previsto un sacco di bellissime sorprese per i partecipanti. L’obiettivo è quello di condividere un pomeriggio speciale in un ambiente immerso nel verde, favorendo l’incontro tra la comunità e gli “amici a 2 e 4 zampe”. L’evento è aperto a tutti: famiglie, bambini e amanti degli animali che vogliano trascorrere del tempo in modo diverso dal solito.

L’impegno di Pensiero Meticcio a Gallarate

L’appuntamento rappresenta anche un’importante occasione di visibilità per il canile di Gallarate e per il lavoro svolto dai volontari di Pensiero Meticcio. Eventi di questo tipo sono fondamentali non solo per la raccolta fondi, ma anche per sensibilizzare il pubblico sul tema delle adozioni consapevoli e per mostrare la realtà del rifugio come un luogo di vita e di speranza, e non solo di attesa.