Gerenzano
Un pomeriggio tra fiabe e musica con la banda Santa Cecilia di Gerenzano
Sabato 18 aprile nel cortile della biblioteca il Corpo Musicale Santa Cecilia propone il concerto–lettura “Il pifferaio magico… e altre storie musicali”
Sabato 18 aprile il Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano propone il concerto–lettura “Il pifferaio magico… e altre storie musicali”.
L’evento, patrocinato dal Comune di Gerenzano, si terrà alle 15.30 nel cortile della nuova Biblioteca comunale di via Duca degli Abruzzi 28, con ingresso da via Fagnani.
Il concerto–lettura unisce l’esecuzione musicale alla narrazione, in una formula capace di avvicinare anche i più giovani al mondo delle note, grazie a un linguaggio accessibile e a una proposta culturale che mescola intrattenimento e scoperta.
A guidare il Corpo Musicale Santa Cecilia sarà il M° Pietro Martinoli, alla direzione di un appuntamento che valorizza la tradizione bandistica locale e il suo ruolo nella vita culturale del territorio.
L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.
In caso di maltempo, l’evento si sposterà all’Auditorium “G. Verdi” di via Manzoni 6, sempre a Gerenzano.