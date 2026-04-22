Un premio speciale come “miglior squadra nelle manovre salvavita”: il Keynes brilla alle Olimpiadi di Primo Soccorso

Saper intervenire in modo rapido, preciso e coordinato quando qualcuno ha bisogno di aiuto. È questa la sfida al cuore delle Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso, giunte alla quarta edizione, e l’istiuto superiore Keynes di Gazzada Schianno l’ha raccolta con risultati che vanno oltre ogni aspettativa: terzo posto assoluto e premio speciale come “Migliore squadra nelle manovre salvavita”, riconoscimento dedicato alla memoria di Moreno Monti, volontario del comitato Croce Rossa di Grandate.

La competizione, organizzata dalla Croce Rossa Italiana si è svolta a Como, e ha visto sfidarsi squadre provenienti da tutta la Lombardia e dal Piemonte. A rappresentare il Keynes erano sei studenti delle classi quarte: Mirko Ismaele Camiolo (4BA), Emanuele Di Massa (4AI), Maria Grazia Dimotta (4CI), Gabriele Marongiu (4AI), Alessandro Migliorin (4BA) e Federica Violante (4CI).

Sul campo di gara non è bastata la preparazione tecnica. Decisioni rapide, comunicazione efficace sotto pressione, capacità di agire in sincronia: sono queste le qualità che hanno permesso alla squadra di distinguersi in una prova esigente, dove ogni secondo conta e ogni gesto ha un peso reale. «La gara è stata molto più di una semplice competizione: è stata un’occasione di crescita e di formazione, durante la quale i nostri ragazzi hanno potuto mettere in pratica non solo le loro conoscenze tecniche, ma anche l’importanza di lavorare insieme per il bene comune –dice il referente delle Olimpiadi di Primo Soccorso, professor Mattia Maiocchi-. La preparazione, la prontezza nelle decisioni e il forte spirito di squadra sono stati gli elementi che hanno permesso loro di emergere in un contesto tanto impegnativo quanto formativo. Questo successo, però, non è solo il risultato di talenti individuali, ma il frutto di un percorso educativo che la nostra scuola porta avanti con passione: quello di insegnare l’importanza di prendersi cura degli altri. In un contesto così delicato come quello del primo soccorso, i valori di solidarietà, altruismo e impegno civico sono essenziali, perché, al di là della preparazione tecnica, è proprio la sensibilità nei confronti degli altri che fa la differenza».

Dietro al risultato c’è però anche una storia di continuità. Sara Campisi (5BR), Lucrezia Gumiero (5BR) e Matteo Vergani (5BA) — studenti che avevano già partecipato all’edizione precedente e che nel frattempo sono diventati volontari di un’associazione di soccorso — hanno scelto di restituire alla scuola quello che avevano imparato, formando personalmente la nuova squadra insieme ai formatori della Croce Rossa del comitato di Varese, Laura Colombo e Katia Tarì.

Un passaggio di testimone che dice qualcosa di più del semplice apprendimento del primo soccorso: racconta di ragazzi che hanno trovato in quell’esperienza una direzione, un modo concreto di prendersi cura degli altri. E che hanno deciso di trasmetterlo.