Un pulmino elettrico per Il Granello di Cislago: viaggi più sostenibili per i ragazzi della cooperativa
Il mezzo elettrico è stato messo a disposizione gratuita per alcuni mesi da un concessionario di Gallarate per supportare le attività quotidiane e gli spostamenti dei ragazzi della cooperativa
Un nuovo mezzo elettrico per sostenere le attività quotidiane e guardare al futuro con attenzione all’ambiente. Da oggi i ragazzi della cooperativa sociale Il Granello di Cislago potranno contare su un pulmino elettrico, messo a disposizione gratuitamente per alcuni mesi dal concessionario Martignoni Volkswagen e Skoda di Gallarate.
Un aiuto concreto che permetterà alla cooperativa di organizzare con maggiore facilità spostamenti e attività sul territorio, migliorando al tempo stesso la sostenibilità degli interventi grazie all’utilizzo di un mezzo a basso impatto ambientale.
Un sostegno alle attività quotidiane
Il nuovo pulmino rappresenta uno strumento importante per Il Granello, realtà che da anni opera nel campo dell’inclusione sociale e lavorativa di persone con fragilità. Gli spostamenti sono infatti parte integrante delle attività educative e dei percorsi di autonomia proposti agli utenti.
La disponibilità del mezzo elettrico consentirà di ampliare le opportunità, facilitando la partecipazione a iniziative, laboratori e servizi sul territorio.
La storia della cooperativa
La cooperativa sociale Il Granello nasce negli anni Ottanta con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e la dignità delle persone con disabilità, offrendo opportunità di lavoro e percorsi educativi. Nel tempo è cresciuta, diventando un punto di riferimento sul territorio per i servizi alla persona.
Attraverso laboratori, attività produttive e progetti educativi, Il Granello lavora per valorizzare le capacità di ciascuno, costruendo percorsi di autonomia e integrazione sociale. La cooperativa è inoltre impegnata nel creare reti con enti, istituzioni e realtà locali, per sviluppare una comunità più inclusiva.
Mobilità sostenibile e inclusione
L’arrivo del pulmino elettrico rappresenta anche un segnale nella direzione della sostenibilità, tema sempre più centrale anche nel mondo del sociale. Un mezzo che unisce innovazione, rispetto per l’ambiente e attenzione alle persone. Un piccolo grande passo che conferma come la collaborazione tra imprese e realtà del territorio possa generare valore condiviso sostenendo progetti concreti.
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