Un punto e qualche rimpianto: 2-2 per la Castellanzese in casa del Chievo Verona

Un pareggio intenso, ricco di colpi di scena e con qualche rimpianto per i legni colpiti. La Castellanzese torna dalla trasferta veronese contro il Chievo con un 2-2 che certifica l’ottimo stato di forma dei neroverdi, capaci di sbloccare la gara, subire il sorpasso e trovare la forza per reagire nel finale. Protagonista assoluto della giornata è stato Chessa, a cui è mancato solo il gol dopo aver centrato un palo e un incrocio dei pali. Un punto che lascia in neroverdi invischiati in zona playout, con il margine sulle inseguitrici che si assottiglia; tutto si deciderà nelle ultime due, intense, giornate di campionato.

Vernocchi illude e il Chievo ribalta

La sfida di Sona si accende immediatamente grazie all’approccio aggressivo degli uomini di Mister Delprato. Dopo meno di dieci minuti, i neroverdi passano in vantaggio: un contropiede fulmineo orchestrato da Chessa permette a Castelletto di servire Vernocchi, che controlla e batte Tosi firmando il ritorno al gol. La Castellanzese insiste e sfiora il raddoppio proprio con Chessa, ma il suo tiro si infrange sul palo. Poco prima dell’intervallo, però, il Chievo trova il pari con D’Este, lesto a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il raddoppio di D’Este e la reazione neroverde

Nella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione e al 20’ riescono a ribaltare il punteggio. È ancora D’Este a vestire i panni del trascinatore, siglando la doppietta personale su un cross proveniente dalla sinistra. Sotto di un gol, la Castellanzese non si scoraggia e riprende a macinare gioco. Chessa è ancora sfortunato quando, su punizione dal limite, vede la sua conclusione stamparsi contro l’incrocio dei pali. Il forcing neroverde viene premiato al 40’ grazie a un’azione personale di Boccadamo. Il giocatore neroverde si esibisce in una serpentina efficace, intercetta un tocco di Uggè e beffa Tosi per il definitivo 2-2. Negli ultimi scampoli di gara c’è spazio per un’ultima emozione: Chessa scappa via sulla sinistra e calcia a colpo sicuro sul primo palo, ma Tosi compie un miracolo in tuffo salvando il risultato. Per la Castellanzese è un punto importante, anche se per quanto visto in campo il bottino pieno sarebbe stato meritato.

TABELLINO

CHIEVOVERONA – CASTELLANZESE 2–2 (1-1)

Marcatori: 9’ pt Vernocchi (C), 41′ pt D’Este (CV), 22′ st D’Este (CV), 38′ st Boccadamo (C)

CHIEVOVERONA (3-5-2): Tosi; Turano, Uggè, Desole; Jassey (38’ st Conti), Pollio (16’ st Douglas Costa), Zuddas, De Cerchio (16’ st Baselli), Trillò; D’Este (30’ st Prandini), Paloschi (23’ st Costantino). A disposizione: Napoli, Campatelli, Bortolussi, Napoletano. Allenatore: Marco Didu

CASTELLANZESE (4-3-3): Frigerio; Rusconi, Gritti, Airaghi, Oleoni; Lacchini, Vernocchi (30’ st Foglio), Castelletto; Merkaj (5’ st Boccadamo), Guerrisi (45’ st Giuliani), Chessa. A disposizione: Poli, Rausa, Bianchi, Oldani, Cirigliano, Micheri. Allenatore: Ivan Delprato

ARBITRO: Benito Saccà di Messina (Puddu e Lembo)

AMMONITI: 15′ st De Cerchio (CV). RECUPERO: 3′ + 4′

SERIE D GIRONE B – XXXII GIORNATA

Breno – Brusaporto 0-2; Caldiero – Villa Valle 1-1; Casatese – Pavia 1-0; Chievo Verona – Castellanzese 2-2; Folgore Caratese – Real Calepina 1-1; Milan Futuro – Varesina 0-1; Oltrepò – Sondrio 0-3; Scanzorosciate – Leon 0-0; Virtus CBG – Vogherese 6-1.

CLASSIFICA: Folgore Caratese 65; Chievo Verona 56; Casatese Merate 55; Leon 52; Milan Futuro 50; Brusaporto 48; Villa Valle 47; Scanzorosciate 46; Virtus CBG 45; Oltrepò (-3) 44; Caldiero, Real Calepina 41; Castellanzese 40; Varesina, Breno, Pavia 34; Sondrio 2; Vogherese (-6) 8.