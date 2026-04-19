Un punto e qualche rimpianto: 2-2 per la Castellanzese in casa del Chievo Verona
I neroverdi sbloccano subito il match con Vernocchi ma subiscono la doppietta di D'Este prima della zampata finale di Boccadamo che fissa il punteggio sul definitivo pareggio in terra veneta. Due "legni" per Chessa
Un pareggio intenso, ricco di colpi di scena e con qualche rimpianto per i legni colpiti. La Castellanzese torna dalla trasferta veronese contro il Chievo con un 2-2 che certifica l’ottimo stato di forma dei neroverdi, capaci di sbloccare la gara, subire il sorpasso e trovare la forza per reagire nel finale. Protagonista assoluto della giornata è stato Chessa, a cui è mancato solo il gol dopo aver centrato un palo e un incrocio dei pali. Un punto che lascia in neroverdi invischiati in zona playout, con il margine sulle inseguitrici che si assottiglia; tutto si deciderà nelle ultime due, intense, giornate di campionato.
Vernocchi illude e il Chievo ribalta
La sfida di Sona si accende immediatamente grazie all’approccio aggressivo degli uomini di Mister Delprato. Dopo meno di dieci minuti, i neroverdi passano in vantaggio: un contropiede fulmineo orchestrato da Chessa permette a Castelletto di servire Vernocchi, che controlla e batte Tosi firmando il ritorno al gol. La Castellanzese insiste e sfiora il raddoppio proprio con Chessa, ma il suo tiro si infrange sul palo. Poco prima dell’intervallo, però, il Chievo trova il pari con D’Este, lesto a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Il raddoppio di D’Este e la reazione neroverde
Nella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione e al 20’ riescono a ribaltare il punteggio. È ancora D’Este a vestire i panni del trascinatore, siglando la doppietta personale su un cross proveniente dalla sinistra. Sotto di un gol, la Castellanzese non si scoraggia e riprende a macinare gioco. Chessa è ancora sfortunato quando, su punizione dal limite, vede la sua conclusione stamparsi contro l’incrocio dei pali. Il forcing neroverde viene premiato al 40’ grazie a un’azione personale di Boccadamo. Il giocatore neroverde si esibisce in una serpentina efficace, intercetta un tocco di Uggè e beffa Tosi per il definitivo 2-2. Negli ultimi scampoli di gara c’è spazio per un’ultima emozione: Chessa scappa via sulla sinistra e calcia a colpo sicuro sul primo palo, ma Tosi compie un miracolo in tuffo salvando il risultato. Per la Castellanzese è un punto importante, anche se per quanto visto in campo il bottino pieno sarebbe stato meritato.
TABELLINO
CHIEVOVERONA – CASTELLANZESE 2–2 (1-1)
Marcatori: 9’ pt Vernocchi (C), 41′ pt D’Este (CV), 22′ st D’Este (CV), 38′ st Boccadamo (C)
CHIEVOVERONA (3-5-2): Tosi; Turano, Uggè, Desole; Jassey (38’ st Conti), Pollio (16’ st Douglas Costa), Zuddas, De Cerchio (16’ st Baselli), Trillò; D’Este (30’ st Prandini), Paloschi (23’ st Costantino). A disposizione: Napoli, Campatelli, Bortolussi, Napoletano. Allenatore: Marco Didu
CASTELLANZESE (4-3-3): Frigerio; Rusconi, Gritti, Airaghi, Oleoni; Lacchini, Vernocchi (30’ st Foglio), Castelletto; Merkaj (5’ st Boccadamo), Guerrisi (45’ st Giuliani), Chessa. A disposizione: Poli, Rausa, Bianchi, Oldani, Cirigliano, Micheri. Allenatore: Ivan Delprato
ARBITRO: Benito Saccà di Messina (Puddu e Lembo)
AMMONITI: 15′ st De Cerchio (CV). RECUPERO: 3′ + 4′
SERIE D GIRONE B – XXXII GIORNATA
Breno – Brusaporto 0-2; Caldiero – Villa Valle 1-1; Casatese – Pavia 1-0; Chievo Verona – Castellanzese 2-2; Folgore Caratese – Real Calepina 1-1; Milan Futuro – Varesina 0-1; Oltrepò – Sondrio 0-3; Scanzorosciate – Leon 0-0; Virtus CBG – Vogherese 6-1.
CLASSIFICA: Folgore Caratese 65; Chievo Verona 56; Casatese Merate 55; Leon 52; Milan Futuro 50; Brusaporto 48; Villa Valle 47; Scanzorosciate 46; Virtus CBG 45; Oltrepò (-3) 44; Caldiero, Real Calepina 41; Castellanzese 40; Varesina, Breno, Pavia 34; Sondrio 2; Vogherese (-6) 8.
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