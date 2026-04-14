Un sabato di baratto e sostenibilità: all’IC Campo dei Fiori arriva lo “Swap Party”

L’appuntamento è per il 18 aprile tra le scuole Sant’Agostino e Villa Valerio. Un’iniziativa dedicata al riuso di giochi e libri per promuovere il consumo consapevole tra i più giovani

Dare una seconda vita a un giocattolo dimenticato in soffitta o a un libro già letto, scoprendo che il valore di un oggetto può andare oltre il possesso. Con questo spirito l’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” organizza per la mattina di sabato 18 aprile 2026 uno Swap Party, un mercatino del riuso e del baratto aperto a tutta la comunità.

L’evento, che si terrà dalle 10:00 alle 12:00 presso la scuola primaria Sant’Agostino e la secondaria Villa Valerio, rappresenta il culmine di una settimana di attività didattiche dedicate ai temi del riciclo e della cittadinanza attiva che hanno coinvolto tutti i sei plessi dell’istituto distribuiti tra Comerio, Luvinate, Casciago e Morosolo.

La filosofia del baratto

La partecipazione è semplice e concreta: ogni bambino o ragazzo – anche se non frequentante l’istituto – potrà portare con sé uno o due oggetti in buono stato (giochi, libri, materiale scolastico o articoli sportivi) e scambiarli con altri, senza l’utilizzo di denaro. L’obiettivo è dimostrare alle nuove generazioni che un’economia diversa e più rispettosa dell’ambiente è possibile partendo dai piccoli gesti quotidiani.

Una scuola “Green”

L’iniziativa è promossa dalla Commissione “Salute e Benessere” dell’IC, un gruppo di lavoro composto da docenti e genitori nato per favorire il benessere degli alunni e della comunità scolastica. L’Istituto del resto non è nuovo a queste tematiche: l’adesione alle reti “Green School” e alle “Scuole che promuovono salute” ha portato a integrare stabilmente la sostenibilità ambientale nella progettazione educativa.

Una mattinata di festa

Oltre allo scambio di oggetti, la mattinata di sabato sarà animata da laboratori, attività ludiche e momenti di condivisione che vedranno la partecipazione di diverse associazioni del territorio. Un modo per ridurre gli sprechi, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità in un clima di festa e partecipazione.

L’invito della Commissione Salute è rivolto a tutte le famiglie del territorio: l’appuntamento è tra i banchi (e i cortili) delle scuole di Comerio per trasformare il riuso in un’esperienza formativa e divertente.