Un salvadanaio solidale per gli animali del territorio
Il Lions Club Insubria For Pets lancia la visita sospesa: attraverso la raccolta fondi diretta nelle strutture veterinarie aderenti sarà possibile garantire farmaci e assistenza anche a chi non può permettersi le spese mediche
Il benessere degli animali passa dalla capacità di garantire loro assistenza medica anche quando le risorse economiche scarseggiano. Per questo motivo il Lions Club Insubria For Pets ha dato il via a Dona una visita sospesa, un service che prevede il posizionamento di un salvadanaio solidale all’interno delle cliniche veterinarie del territorio. L’idea ricalca la tradizione del caffè sospeso, trasferendo però la solidarietà direttamente negli ambulatori dove i proprietari di animali o le associazioni si trovano spesso a dover fronteggiare spese improvvise o terapie croniche insostenibili.
I fondi raccolti vengono gestiti in completa autonomia dalle strutture ospitanti. Saranno infatti i medici a individuare i casi di oggettiva difficoltà e a destinare le somme alla copertura di visite di controllo, acquisto di farmaci essenziali o interventi specialistici per i pazienti in condizioni critiche. «Prendersi cura degli animali significa riconoscere il valore della vita in ogni sua forma. Con Dona una visita sospesa vogliamo che nessun animale debba rinunciare alle cure per motivi economici», spiegano i promotori del club.
La realizzazione della campagna è stata possibile grazie al contributo della signora Elisabetta Borri, che ha donato tutto il materiale necessario per l’allestimento dei punti di raccolta.
Nei prossimi giorni verrà diffuso il primo elenco ufficiale delle cliniche veterinarie che hanno scelto di esporre il salvadanaio.
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