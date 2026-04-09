Un secolo di comunicazione, Rai Pubblicità celebra il centenario con una mostra in Triennale a Milano

A Milano si celebrano i cento anni di Rai Pubblicità con una mostra che ripercorre la storia della comunicazione in Italia. Dal 10 aprile al 7 giugno la Triennale ospita “Nello spazio di un secolo. Rai Pubblicità, 100 anni di storia e oltre”, un’esposizione gratuita che racconta l’evoluzione del rapporto tra aziende, media e pubblico.

Un secolo di comunicazione

Il progetto nasce per ricordare la nascita di Sipra, avvenuta il 9 aprile 1926, e per rileggere un secolo di trasformazioni nel mondo pubblicitario. «Questo centenario non è solo un traguardo, ma un’occasione per rileggere il nostro ruolo nel mercato della comunicazione» – Luca Poggi, amministratore delegato di Rai Pubblicità – «abbiamo saputo evolverci da concessionaria tradizionale a partner capace di creare valore per i brand e per il sistema»

La mostra si propone come un viaggio tra innovazione e cambiamento sociale, con uno sguardo rivolto anche al futuro (Guarda la selezione delle opere in esposizione).

Il percorso espositivo

Curata da Peppino Ortoleva e Giuliana Galvagno, l’esposizione si articola in diverse sezioni che accompagnano il visitatore dalle origini della pubblicità fino agli scenari contemporanei.

Tra i temi affrontati: il rapporto tra media e linguaggi; l’evoluzione dei mercati pubblicitari; il cambiamento del pubblico nel tempo; le prospettive future della comunicazione. Particolare attenzione è dedicata anche al dialogo tra arte e pubblicità e al ruolo culturale della comunicazione nella società italiana.

Workshop e iniziative

Accanto alla mostra sono previsti tre workshop tematici, realizzati in collaborazione con realtà del settore come UNA, Nielsen e UPA, insieme a importanti gruppi internazionali.

«Non sono cambiati solo i media, ma anche le audience e il loro modo di entrare in relazione con i contenuti» – Laura D’Ausilio, direttore Comunicazione e Trade Marketing – «abbiamo voluto condividere questa prospettiva con il pubblico attraverso un sistema di iniziative che accompagna tutto l’anno»

Uno sguardo al futuro

Il percorso si conclude con uno spazio partecipativo dedicato agli scenari futuri della comunicazione, invitando i visitatori a riflettere sulle trasformazioni in atto.

«Questa mostra non è solo una ricostruzione storica, ma un dispositivo narrativo che intreccia memoria e visione» – Peppino Ortoleva, curatore – «apre uno spazio di dialogo sul futuro della comunicazione».