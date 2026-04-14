Un solo nome per otto marchi: il gruppo varesino Crealis da 1300 dipendenti si riorganizza su scala mondiale

Un gruppo industriale da 235 milioni di euro di fatturato, con tredici stabilimenti produttivi distribuiti tra Europa, Americhe e Australia e circa 1.300 dipendenti, ha il suo quartier generale a Bodio Lomnago nella realtà economica ben conosciuta in provincia, la Enoplastic. Si chiama Crealis ed è tra i principali operatori mondiali nel settore delle chiusure per vino, spirits e bevande.

Il gruppo — nato dalla progressiva acquisizione e integrazione di realtà produttive in diversi Paesi — ha annunciato il 7 aprile una riorganizzazione strutturale significativa: gli otto marchi storici che ne compongono il portafoglio (Enoplastic, Sparflex, Le Muselet Valentin, Rivercap, Maverick Enterprise, Pe.Di, Supercap e Corchomex) confluiranno sotto un’unica insegna commerciale, appunto Crealis, con una forza vendita unificata su scala internazionale e due divisioni produttive integrate: una dedicata alle capsule per vino, l’altra alle chiusure per spirits.

L’operazione non comporta spostamenti della sede: l’headquarter resta a Bodio Lomnago, confermando il radicamento del gruppo nel tessuto industriale varesino anche in una fase di forte proiezione internazionale. I prodotti Crealis sono oggi commercializzati in oltre 70 Paesi.

Sul piano strategico, il gruppo dichiara di investire annualmente tra il 6 e l’8 per cento del fatturato in ricerca e sviluppo, con focus su nuovi materiali, tecnologie di produzione e sostenibilità ambientale. I mercati considerati prioritari per la crescita sono gli spirits premium e i vini spumanti, entrambi in espansione strutturale a livello globale.