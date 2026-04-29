Un tuffo nel passato all’ex scuola di Sesona
I bambini dell’infanzia protagonisti di un incontro tra memoria e tradizione con il progetto “ConosciAmo Vergiate”
Un viaggio emozionante tra ricordi e tradizioni ha animato l’ex scuola elementare di Sesona nella giornata di lunedì 27 aprile, grazie a un’iniziativa promossa dal progetto ConosciAmo Vergiate.
Protagonisti dell’incontro sono stati i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia, che hanno avuto l’opportunità di ascoltare i racconti di un tempo grazie al signor Bruno e ad altri cittadini sesonesi. Storie di scuola, giochi e merende del passato hanno affascinato i più piccoli, creando un ponte tra generazioni.
Il progetto, giunto al quarto anno, continua a valorizzare la memoria del territorio attraverso esperienze dirette e coinvolgenti. Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai volontari, alle insegnanti e ai bambini per aver reso possibile questa significativa giornata.
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