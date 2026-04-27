Un varesino al “Seminare Idee Festival” di Prato: Luca Piazza porta il DJing ai ragazzi

Un tocco di Malnate approda in Toscana per parlare di musica e nuove generazioni. Luca Piazza, conosciuto dietro la console come Herr LucaPlatz DJ, sarà tra i protagonisti della seconda edizione del “Seminare Idee Festival”, in programma a Prato dal 5 al 7 giugno 2026. Un riconoscimento importante per il docente varesino, che porterà fuori dai confini provinciali un’esperienza pedagogica e musicale nata e consolidata proprio nelle aule del nostro territorio.

Un laboratorio per aspiranti deejay

L’appuntamento principale è fissato per domenica 7 giugno con il workshop «Metti le mani sulla musica!». Si tratta di un laboratorio di DJing pensato specificamente per la fascia d’età tra gli 11 e i 14 anni. L’obiettivo dell’iniziativa, che prevede un numero chiuso di dodici partecipanti, è quello di trasformare la console in uno strumento di espressione personale, permettendo ai ragazzi di sperimentare con ritmi e suoni in modo pratico e creativo. «Il workshop offrirà ai più giovani l’opportunità di avvicinarsi in modo pratico al mondo del DJing – spiega Luca Piazza, docente e deejay – dalla scoperta della console alla sperimentazione con ritmo e suoni, utilizzando la musica come linguaggio universale ed espressione di sé». Per Piazza, la musica non è solo intrattenimento, ma un ponte educativo capace di coinvolgere gli adolescenti attraverso un linguaggio che sentono vicino.

Dalle medie di Malnate al panorama nazionale

La partecipazione al festival di Prato non è casuale ma affonda le radici in un progetto che ha fatto scuola. Luca Piazza, che insegna alla secondaria “Nazario Sauro” di Malnate e alla “Scuola Sant’Anna” di Lugano, è stato infatti l’ideatore del primo corso di deejay in Italia inserito all’interno di una scuola media pubblica. Un’iniziativa nata proprio a Malnate nel novembre 2025, che ha saputo trasformare un’attività extrascolastica in un potente strumento di aggregazione e crescita. Sviluppato insieme a Massimiliano Malnati, in arte Mastermax Deejay, il corso malnatese ha dimostrato come la scuola possa aprirsi a linguaggi moderni, insegnando ai ragazzi non solo a “mettere i dischi”, ma a gestire la tecnologia con consapevolezza e creatività. Questa esperienza d’avanguardia sta ora attirando l’attenzione anche fuori provincia, confermando Malnate come un centro di innovazione didattica capace di esportare modelli di successo.

La musica come strumento pedagogico

Il festival “Seminare Idee” si propone come un contenitore di riflessioni sul futuro e l’educazione. In questo contesto, il contributo di Herr LucaPlatz si inserisce perfettamente: attraverso il controllo del tempo e del mixaggio, i ragazzi imparano la precisione, l’ascolto e la gestione delle emozioni. Portare l’esperienza varesina a un festival nazionale rappresenta un traguardo significativo per un progetto che ha saputo scommettere sul talento dei giovanissimi tra i banchi di scuola.