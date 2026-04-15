Un varesino socio di Pallacanestro Varese: Paolo Orrigoni ospite di “Luci a Masnago”

Nel momento in cui intorno alla Pallacanestro Varese si sono sentite voci di ogni tipo (tra quelle vere: la manifestazione di interesse con insieme al fondo RedBird in chiave NBA Europe e la presenza dell’ad del Milan, Giorgio Furlani, all’Itelyum Arena per OJM – Sassari), abbiamo deciso di dare spazio a chi, in silenzio, si è accostato davvero ai colori biancorossi diventando socio con una quota rilevante.

Giovedì 16 aprile, la nostra trasmissione “Luci a Masnago” avrà come ospite Paolo Orrigoni, il presidente dei supermercati Tigros che – attraverso la holding di famiglia – nei mesi scorsi è diventato socio di Pallacanestro Varese aderendo con 2 milioni di euro al recente aumento di capitale.

Una presenza in esclusiva: finora Orrigoni non ha infatti rilasciato interviste in qualità di socio del club cestistico e membro del CdA biancorosso. Oltre che – fatto non irrilevante – varesino per nascita e per posizionamento della propria impresa ma anche protagonista della importante opera di riqualificazione nell’area ex Aermacchi. La puntata si intitola “Pallacanestro Varese: cosa c’è di buono oggi?” e andrà in onda in diretta dalle 14 su Radio Materia (QUI per ascoltarla) e in seguito sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast (su Spotify anche in video).

VERSO IL DERBY – La puntata di “Luci a Masnago” tornerà poi sulla vittoria ottenuta domenica dalla Openjobmetis ai danni di Sassari, con tanto di brividi finali (nella foto in alto l’entrata di Iroegbu contrastato da McGlynn) e poi guarderà anche verso l’attesissimo derby di Desio contro Cantù, in programma domenica 19 alle ore 19. La trasmissione proporrà infine le consuete rubriche compresa “Storie a Canestro” che nel frattempo ha preso una vita propria anche in forma scritta (QUI i vari articoli).

“Luci a Masnago” è aperta anche ai commenti degli ascoltatori che possono inviare le domande (scritte o meglio ancora con un vocale) al numero WhatsApp di Radio Materia: 353-4848857. Vi ricordiamo anche che è possibile seguire il profilo instagram CLICCANDO QUI.

DAL PARQUET – Chi non lo ha ancora fatto, può ascoltare la puntata del podcast “Dal Parquet” dedicato alla partita di sabato scorso tra Openjobmetis e Banco di Sardegna. La trovate nel box sottostante.