“Un Villaggio in Rosa” a Castellanza: tre giorni di prevenzione, musica e solidarietà

La Pro Loco Castellanza, con il patrocinio della Città di Castellanza, porta in Piazza Cerini (area mercato) “Un Villaggio in Rosa”, evento in programma da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026. Tre giornate dedicate alla forza, al coraggio e alla solidarietà femminile, con ingresso libero e gratuito per tutta la durata dell’evento.

Il cuore dell’iniziativa è l’area associazioni, pensata per portare in piazza realtà del territorio impegnate su temi che riguardano il mondo femminile e la salute. Tra quelle presenti figurano la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di Varese), AISM Sclerosi Multipla, UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione di Varese), Amnesty International (sezione Lombardia), Casa IBE, Ananke Family ETS (disturbi alimentari), La Musica del Cuore, Angeli a 6 Zampe e il Knit Café.

La giornata inaugurale, venerdì 8 maggio, è quella più orientata alla prevenzione sanitaria: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30 saranno disponibili visite di prevenzione senologica con ecografia. Le prenotazioni si effettuano chiamando il numero 3808644677, dal lunedì al venerdì tra le 9 e le 12. Sempre venerdì, Ananke Family sarà presente con un punto informativo sui disturbi del comportamento alimentare. Nel corso del weekend si terrà inoltre il laboratorio esperienziale “Senti come mi sento”, la mostra fotografica “Segni che restano” (sabato e domenica), una dimostrazione di difesa personale e una dimostrazione cinofila.

Sul fronte dell’intrattenimento, tutte le sere a partire dalle 21 il palco di piazza Cerini ospiterà concerti dal vivo. Venerdì 8 maggio va in scena l’omaggio a Ligabue: sul palco Luca Carrus insieme alle Bamboline Barracuda Tribute Band. Sabato 9 maggio è la volta di The Best of Women Tribute Band, con un set di hit italiane e straniere al femminile. Domenica 10 maggio, dalle 18,30 alle 20, si sarà la volta del Random Dance K-Pop e le esibizioni delle allieve della scuola “La Musica del Cuore”; la giornata si cocnluderà con l’intrattenimento a 360° di Salima Kiss.

Per tutta la durata del weekend il villaggio ospita cucine tipiche itineranti con area tavoli, stand vintage, vinili e hobbisti e un’area bimbi. Sabato e domenica, a partire dalle 18, sarà possibile scattarsi un selfie con l’orsa rosa “Kamy”. Gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare indossando accessori o abbigliamento a tema rosa.