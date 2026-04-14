Una camminata “arancione” al Parco Bassetti per sensibilizzare sulla spondiloartrite assiale

Un’iniziativa che unisce movimento, consapevolezza e partecipazione collettiva. È quella promossa da Apmarr – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare – in programma sabato 2 maggio 2026 a Gallarate, in occasione della Giornata Mondiale della Spondiloartrite Assiale.

L’appuntamento è fissato alle 14 al Parco Bassetti, dove cittadini, pazienti e familiari sono invitati a prendere parte a una passeggiata collettiva pensata non solo come momento di benessere fisico, ma anche come occasione per accendere i riflettori su una patologia ancora poco conosciuta. La spondiloartrite assiale, infatti, è una malattia infiammatoria cronica che colpisce la colonna vertebrale e che spesso viene diagnosticata con grande ritardo, perché i sintomi iniziali vengono confusi con un comune mal di schiena.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Apmarr, realtà attiva da anni sul territorio nazionale e raccontata anche sulle pagine di VareseNews, dove emerge il lavoro costante dell’associazione nel supportare le persone affette da patologie reumatologiche, promuovere la ricerca, favorire l’accesso alle cure e diffondere una corretta informazione. Un’azione che passa anche da momenti pubblici come questo, capaci di coinvolgere la comunità e dare voce a chi convive quotidianamente con malattie spesso invisibili.

«Vogliamo rendere visibile l’invisibile», è il messaggio che accompagna la giornata, sintetizzato anche nel gesto simbolico di allacciare le scarpe con lacci arancioni, colore della campagna di sensibilizzazione. Un invito a mettersi in cammino, insieme, per sottolineare l’importanza del movimento come parte integrante della gestione della malattia e, allo stesso tempo, per promuovere una maggiore attenzione alla diagnosi precoce.

Tra le promotrici dell’iniziativa c’è anche Pamela De Rosa, referente dell’associazione e residente a Somma Lombardo, impegnata da tempo nel sensibilizzare il territorio su questi temi e nel creare occasioni di incontro e confronto per pazienti e cittadini.

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo p.derosa@apmarr.it

Una scelta organizzativa che consente di garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento e una migliore gestione dei partecipanti.