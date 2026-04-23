“Una corsa per la vita”: a Jerago con Orago torna l’evento solidale in ricordo di Andrea

Domenica 10 maggio Jerago con Orago si prepara a indossare le scarpe da ginnastica per una causa speciale. Torna infatti la manifestazione solidale «Una corsa per Andrea, una corsa per la vita», giunta alla sua nona edizione. L’evento, organizzato dall’associazione “Insieme ad Andrea si può ETS” in collaborazione con il Comune e diverse realtà locali, nasce per trasformare il ricordo del piccolo Andrea in un aiuto concreto per la ricerca scientifica contro le leucemie infantili.

Un programma ricco di novità tra sport e motori

Quest’anno l’appuntamento si inserisce nella cornice della Festa di Primavera e propone un programma particolarmente fitto che va oltre la tradizionale corsa podistica. Per la prima volta, i partecipanti potranno iscriversi anche online attraverso il sito ufficiale dell’associazione. Oltre alla corsa, aperta a famiglie, sportivi e semplici sostenitori, la giornata sarà animata da un torneo di beach volley e da un’esposizione di auto e moto d’epoca, con la possibilità per i presenti di salire a bordo per un giro panoramico.

Ricerca e medicina sul campo

La manifestazione non sarà solo un momento di svago, ma un’importante occasione di sensibilizzazione. Saranno infatti presenti alcuni medici responsabili del reparto di ematologia pediatrica e del centro trapianti di midollo osseo dell’Ospedale Maria Letizia Verga di Monza. Parteciperà inoltre il responsabile dell’unità di ricerca sulla genetica della malattia della Fondazione Tettamanti, a sottolineare il legame diretto tra la solidarietà dei cittadini e il sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza.

Magia, laboratori e ospiti speciali

Il pomeriggio di Jerago sarà dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Alle 14:30 è previsto uno spettacolo di magia, preceduto e seguito da laboratori creativi dedicati ai bambini. Tra gli “inviti speciali” di questa edizione spiccano l’Avis, l’associazione Scodinzoland e “La Mitica”, la squadra composta da ragazzi guariti dalla leucemia che porta in giro un messaggio di speranza attraverso lo sport.

Solidarietà e condivisione

Tutto il ricavato della giornata sarà destinato a finanziare progetti di ricerca contro le leucemie dei bambini. L’obiettivo dell’associazione “Insieme ad Andrea si può” è quello di creare un grande momento di condivisione cittadina dove la gioia di stare insieme si trasformi in una risorsa fondamentale per chi sta affrontando la malattia. Saranno attivi per tutta la durata dell’evento stand gastronomici e momenti musicali per accompagnare i partecipanti fino a sera.