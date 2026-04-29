Una delegazione di Aquanexa in visita al nuovo acquedotto Alfa di Laveno Mombello
La scelta dell’impianto IX Fontane si è rivelata particolarmente efficace: un sito completo, recentemente riqualificato, capace di rappresentare in un unico contesto più aspetti della gestione dell’acqua e di valorizzare il dialogo tra tecnologia e operatività
Dalla tecnologia al campo: una delegazione di IDEA, realtà del gruppo Aquanexa specializzata in digitalizzazione, monitoraggio smart e riduzione delle perdite, ha visitato l’acquedotto IX Fontane di Laveno Mombello, gestito da Alfa. Un’esperienza concreta per trasformare la conoscenza in consapevolezza operativa.
La visita si è svolta questa mattina, dando il via al progetto “Aquamind” promosso dall’azienda. Protagonisti dell’iniziativa, una sessantina tra professionisti e collaboratori del gruppo, impegnati quotidianamente nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni innovative per il
settore idrico. Obiettivo: vedere sul campo come le tecnologie più avanzate si integrano nei processi reali di gestione del servizio, comprendendo esigenze, criticità e potenzialità direttamente dagli impianti.
La visita ha permesso di esplorare da vicino le diverse fasi del ciclo acquedottistico – dall’approvvigionamento al trattamento, fino al monitoraggio delle reti – offrendo una visione concreta e sistemica del funzionamento del servizio idrico integrato.
Perché Laveno?
La scelta dell’impianto IX Fontane si è rivelata particolarmente efficace: un sito completo, recentemente riqualificato, capace di rappresentare in un unico contesto più aspetti della gestione dell’acqua e di valorizzare il dialogo tra tecnologia e operatività.
“Aquamind” è un percorso che, passo dopo passo, toccherà diversi impianti e realtà del settore, creando un ponte sempre più solido tra innovazione tecnologica e gestione operativa.
La tappa in Alfa segna l’avvio di questo percorso, confermando il valore strategico del confronto diretto tra chi sviluppa soluzioni e chi le applica ogni giorno sul territorio.
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