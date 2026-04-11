Una domenica da “sold out”: Varese si accende tra agricoltura, sport e solidarietà

Sarà una domenica da vivere interamente all’aria aperta quella del 12 aprile in centro a Varese: la città si prepara a ospitare una concentrazione di eventi senza precedenti, trasformando piazze e parchi in un mosaico di attività che spaziano dalle tradizioni contadine alla prevenzione sanitaria, fino ai grandi spettacoli di strada e al basket d’autore.

Ecco la guida completa per orientarsi tra i tanti appuntamenti in programma.

L’evento clou è senza dubbio Agrivarese in Città. Dalle 9:30 alle 19:00, i Giardini Estensi e il parco di Villa Mirabello ospiteranno l’edizione “più ricca di sempre”. Un’occasione unica per scoprire le eccellenze del territorio: stand delle aziende agricole, degustazioni di prodotti locali, laboratori didattici per bambini e l’immancabile esposizione degli animali della fattoria, che ogni anno attira migliaia di famiglie.

A colorare le strade del centro storico sarà invece l’ultima tappa dell’Olympic Fringe Festival. Le piazze si trasformeranno in teatri a cielo aperto con parate musicali, spettacoli di teatro di strada e acrobazie. Da non perdere le performance di giocoleria LED in piazza San Vittore e il gran finale scenografico con il fuoco in piazza Monte Grappa, previsto per il tardo pomeriggio, in un ideale passaggio di testimone verso lo spirito olimpico.

Tra Piazza della Repubblica e la sede della Camera di Commercio, la domenica sarà dedicata anche al benessere con il Lions Day 2026. Dalle 9:00 alle 17:00, i cittadini potranno usufruire di screening medici gratuiti (glicemia, pressione, consulenze nutrizionali e ortopediche) e partecipare a talk informativi. In piazza troveranno spazio anche un’esposizione di auto storiche e percorsi educativi per i più piccoli curati dalle Forze dell’Ordine.

Per chi cerca un pranzo che faccia bene al cuore oltre che al palato, l’appuntamento è in Piazza Canonica (dietro la Basilica). Torna la Risottata Solidale di Pane di Sant’Antonio, firmata dallo chef Sergio Barzetti. Con un contributo di 7 euro si potrà gustare un piatto di risotto il cui ricavato andrà interamente a sostenere la Casa della Carità, realtà fondamentale per l’accoglienza cittadina.

Domenica 12 aprile alle ore 11 inaugura la mostra dedicata al fumetto che racconta la storia del territorio. Durante l’evento, l’autore Luigi Pellini presenterà il suo nuovo libro “Mendicanti d’autunno”, mentre l’illustratore Tommaso Bianchi si esibirà in un’emozionante sessione di disegno dal vivo in sala Nettuno.

La giornata si chiuderà in bellezza all’Itelyum Arena. Alle ore 17:30 la Openjobmetis Varese scenderà sul parquet per l’importante sfida di campionato contro il Banco di Sardegna Sassari. Un match fondamentale per la classifica biancorossa che promette, come sempre, il grande calore del pubblico di Masnago.