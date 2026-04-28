Una domenica tra i segreti dei Celti al Parco Pineta di Tradate

L’associazione Kaitorikes propone un incontro gratuito per approfondire la figura del “sommo ospite” e le usanze delle popolazioni che abitarono la zona nel V secolo.

I Kaitorikes riportano in vita le atmosfere dell’età del ferro nell’area protetta del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. (foto dalla pagina facebook dell’associazione Kaitorikes)

L’appuntamento è fissato per domenica 17 maggio, dalle 14 alle 18, negli spazi del Centro Didattico Scientifico situato in via Ronchi a Tradate. L’iniziativa trae ispirazione da una scoperta avvenuta casualmente nel 1966 a Prestino, durante i lavori per lo svincolo autostradale di Grandate, dove emerse una lastra di arenaria di fondamentale importanza archeologica.

Il reperto, databile tra il VI e l’inizio del IV secolo a.C., presenta caratteri nord-etruschi che trascrivono una lingua celtica. Si tratta della testimonianza principale della lingua leponzia che si parlava nel V secolo in questi territori e riporta la dedica di un monumento da parte di un uomo chiamato Unamokozis. Il significato del suo nome, riconducibile all’espressione «il sommo ospite» , dà il senso all’accoglienza che i rievocatori intendono offrire ai visitatori.

All’interno del parco si potranno incontrare appassionati in abiti storici fedeli all’epoca di Unamokozis, pronti a illustrare diversi aspetti della quotidianità antica. Il percorso narrativo approfondisce i luoghi di preghiera, le tecniche di combattimento, l’armamento, l’abbigliamento e le abitudini alimentari del tempo. Spazio anche alla medicina e al ruolo della donna nella società celtica, coinvolgendo nel racconto anche le realtà milanesi.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e gli organizzatori invitano il pubblico “a presentarsi con curiosità”. Per ottenere ulteriori dettagli è possibile contattare l’indirizzo email kaitorikes@gmail.it