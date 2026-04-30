Una domenica tra natura e creatività: sul Lago di Comabbio arriva Artigiani al Parco

Artigiani al Parco sarà un’occasione unica per vivere il territorio, sostenere i creativi locali e trascorrere una giornata indimenticabile sul Lago di Comabbio

Domenica 10 maggio, dalle 10 alle 18.30, in occasione della FESTA DELLA MAMMA, torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera varesina: la settima edizione di

ARTIGIANI AL PARCO

un evento che negli anni ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio, diventando un punto di riferimento per gli amanti della creatività e dei prodotti fatti a mano, dei gusti e sapori tipici e delle esperienze all’aria aperta.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ternate, si svolgerà nella suggestiva cornice del Parco Berrini di Ternate, affacciato sulle rive del Lago di Comabbio, immerso nel verde della provincia di Varese. Un contesto naturale di grande fascino che contribuisce a rendere l’evento unico e capace di “far innamorare” chiunque lo scopra.

Oltre 80 espositori tra creativi e prodotti tipici

Anche per questa edizione sono attesi oltre 80 espositori, accuratamente selezionati, tra creativi e prodotti fatti a mano e una selezionata proposta enogastronomica. In continuità con il successo delle passate edizioni, il pubblico potrà trovare prodotti tipici di alta qualità, grazie alla presenza di diverse aziende agricole locali con prodotti a Km 0. Non mancheranno alcune golose chicche da assaporare al momento, tra cui l’immancabile frozen yogurt e il gelato artigianale.

Laboratori creativi per bambini

Come da tradizione, grande attenzione sarà dedicata anche alle famiglie e ai più piccoli. Oltre alle attività diffuse nel parco, sarà presente uno spazio speciale a cura di Mariangela – CasaMariLibri, pensato per avvicinare i bambini alla lettura e alla creatività: un’area accogliente con tanti libri da sfogliare, toccare e scoprire.

All’interno di questo spazio verranno proposti laboratori creativi e letture, organizzati nei seguenti orari:

Ore 11:00

Ore 15:00

Entrambi i laboratori sono pensati per bambini dai 3 agli 8 anni e prevedono momenti di lettura condivisa seguiti da attività creative per dare vita con materiali semplici ad animali e vegetali unici, divertenti e coloratissimi.

Il costo dell’attività è di 10 euro a bambino + adulto, da pagare direttamente in loco.

Prenotazione consigliata scrivendo a: casamarilibri@gmail.com – Massimo 15 bambini per laboratorio.

Sarà inoltre possibile scoprire tutti i libri della casa editrice GABY BOOK insieme a tante idee speciali per la Festa della Mamma.

A completare il programma, tornerà uno degli elementi più apprezzati delle precedenti edizioni: l’esposizione di auto storiche, realizzata grazie alla collaborazione con il Club Fiat 600 di Besozzo e il Club Abarth Varese. Il Abarth Club Varese stupirà con le sue incredibili e coloratissime Abarth, un richiamo imperdibile non solo per gli appassionati di motori, ma per tutti i visitatori curiosi di ammirare modelli iconici e dal forte impatto visivo. Il Club 600 invece ci farà rivivere il fascino e l’eleganza degli anni ’50 e ’60.

“Artigiani al Parco” si conferma così un evento capace di unire creatività, qualità, territorio e intrattenimento, offrendo un’esperienza completa tra natura, cultura e convivialità per ogni età.

Un’occasione unica per vivere il territorio, sostenere i creativi locali e trascorrere una giornata indimenticabile sul Lago di Comabbio.

Sponsor e ringraziamenti

Si ringrazia il Comune di Ternate che patrocina l’evento, Malpensa Meetings – Fiera Artigiani che organizza la manifestazione, il fotografo ufficiale Mirko Ingala.

Un sentito ringraziamento va allo sponsor Nims Lavazza, che sarà presente con uno stand dedicato insieme alle rappresentanti della provincia di Varese, contribuendo a rendere ancora più ricca e accogliente l’esperienza per il pubblico.

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