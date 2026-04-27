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Tempo Libero

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Una domenica tra natura e spazio al Centro Didattico Scientifico di Tradate

Diverse proposte per vivere tutte le avventure tra il centro didattico nel cuore del Parco Pineta e l’Ecoplanetario

Inaugurato l’ecoplanetario nel parco pineta
Bambini

31 Maggio 2026

Domenica 31 Maggio
⌚ Dalle 14.30 alle 18.00
Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, via ai ronchi, Tradate (VA)
Vieni a vivere un pomeriggio tra scienza e natura! Scegli tu quando arrivare e quali sfide affrontare in totale libertà.

COSA PUOI FARE?
Viaggio in EcoPlanetario: “Esploriamo il sistema solare” (Unica attività a pagamento).
Visita Osservatorio Astronomico (da prenotare in loco)
Le prove dell’esploratore (+8 anni): esperienze e giochi per più piccoli.
Sentiero della Magia del Bosco: un percorso incantato adatto a tutti.
Sistema Solare: un viaggio a piedi tra i pianeti.
Sentiero Natura: visita guidata con le GEV o in autonomia.
… e molto altro al link www.centrodidatticoscientifico.it/Centro!

COME FARE PER PARTECIPARE?
– OPZIONE A. Ingresso al Centro GRATUITO (Tutto incluso eccetto Planetario)
– OPZIONE B. ECOPLANETARIO Junior/Ragazzi&Adulti (Il pacchetto completo)

PER ISCRIVERSI

Istruzioni rapide:
Seleziona la tipologia (A o B) sul sito e aggiungi i posti al carrello.
All’ingresso: non serve stampare nulla! Comunica il tuo cognome al personale al cancello. Divertiti: goditi il pomeriggio in totale libertà!

Organizzato da

27 Aprile 2026
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info@ateinsubriaolona.it
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