Tempo Libero
Una domenica tra natura e spazio al Centro Didattico Scientifico di Tradate
Diverse proposte per vivere tutte le avventure tra il centro didattico nel cuore del Parco Pineta e l’Ecoplanetario
Domenica 31 Maggio
⌚ Dalle 14.30 alle 18.00
Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, via ai ronchi, Tradate (VA)
Vieni a vivere un pomeriggio tra scienza e natura! Scegli tu quando arrivare e quali sfide affrontare in totale libertà.
COSA PUOI FARE?
Viaggio in EcoPlanetario: “Esploriamo il sistema solare” (Unica attività a pagamento).
Visita Osservatorio Astronomico (da prenotare in loco)
Le prove dell’esploratore (+8 anni): esperienze e giochi per più piccoli.
Sentiero della Magia del Bosco: un percorso incantato adatto a tutti.
Sistema Solare: un viaggio a piedi tra i pianeti.
Sentiero Natura: visita guidata con le GEV o in autonomia.
… e molto altro al link www.centrodidatticoscientifico.it/Centro!
COME FARE PER PARTECIPARE?
– OPZIONE A. Ingresso al Centro GRATUITO (Tutto incluso eccetto Planetario)
– OPZIONE B. ECOPLANETARIO Junior/Ragazzi&Adulti (Il pacchetto completo)
Istruzioni rapide:
Seleziona la tipologia (A o B) sul sito e aggiungi i posti al carrello.
All’ingresso: non serve stampare nulla! Comunica il tuo cognome al personale al cancello. Divertiti: goditi il pomeriggio in totale libertà!