Una giornata di scuola nel verde: i ragazzi della De Amicis al Parco Alto Milanese per l’ambiente

Una mattinata di lezione all’aria aperta per imparare il rispetto dell’ambiente sul campo. Le classi 1D, 1C, 2A, 2Ce 3C della scuola E. De Amicis di Busto Arsizio hanno partecipato ieri alla Giornata della Terra organizzata al Parco Alto Milanese, con attività didattiche dedicate ad ambiente e sostenibilità.

L’iniziativa, organizzata dalla professoressa Brigitte Santomarco e patrocinata dal Comune di Busto Arsizio, rientra nel progetto Agenda Verde e ha unito teoria e pratica. Guidati dai volontari di Legambiente, i ragazzi hanno scoperto cosa significa “capitozzatura”, hanno imparato a riconoscere le foglie delle piante autoctone e non autoctone e a fare la corretta suddivisione dei rifiuti. Flavio Castiglioni, presidente del Parco, ed il professor Chiti Michele hanno poi illustrato la flora e la fauna che popolano l’area protetta.

Spazio anche ai temi più attuali: i ragazzi hanno affrontato il problema delle microplastiche con il biologo Matteo Colombo e l’importanza di ridurre l’uso della plastica per tutelare l’ambiente e la nostra salute futura. Non è mancato uno sguardo al mondo delle api, fondamentale per la biodiversità.

Divisi in squadre, gli studenti hanno partecipato a una sana competizione durante la Pulizia del Verde: con guanti e pinze hanno raccolto diversi sacchi di rifiuti indifferenziati, restituendo al Parco angoli più puliti. L’impegno è stato premiato con una merenda sostenibile a base di pane e miele o marmellata di fragole e mirtilli, momento che ha unito tutti dopo il lavoro.

Una giornata intensa che lascia il segno. I ragazzi tornano a casa con le mani sporche di terra ma con una consapevolezza nuova: prendersi cura dell’ambiente è un compito di tutti, e si impara meglio quando la scuola esce dall’aula ed entra nel verde. La E. De Amicis dimostra che educazione civica e sostenibilità possono camminare insieme, passo dopo passo, impegno dopo impegno.