Una “Gita del cuore” alla scoperta di Soncino per sostenere le attività di Saronno Point

L’associazione propone per domenica 17 maggio una giornata a Soncino per raccogliere fondi a sostegno delle attività dedicate alle persone malate di tumore e alle loro famiglie

Una giornata tra storia, arte e solidarietà per sostenere chi affronta la malattia. Saronno Point Odv organizza per domenica 17 maggio una nuova “Gita del cuore”, un’iniziativa aperta alla cittadinanza con destinazione Soncino, in provincia di Cremona, uno dei borghi più affascinanti della Lombardia.

Una gita per sostenere i malati oncologici

L’iniziativa, come le altre “Gite del cuore”, nasce con per finanziare le attività di assistenza e supporto che Saronno Point offre alle persone malate di tumore e alle loro famiglie. L’associazione, da anni attiva sul territorio, promuove servizi di accompagnamento, sostegno e aiuto concreto nei percorsi di cura.

La gita rappresenta quindi un’occasione per unire il momento ricreativo a quello solidale, contribuendo in modo diretto alle attività dell’organizzazione.

Alla scoperta di Soncino

La meta scelta è Soncino, uno dei borghi storici più suggestivi della Lombardia, noto per la sua rocca sforzesca (nella foto) e il centro medievale ben conservato.

La giornata permetterà ai partecipanti di visitare il borgo e trascorrere del tempo insieme, valorizzando anche il patrimonio culturale del territorio.

Informazioni e iscrizioni

La partecipazione prevede un costo di 70 euro a persona, con un acconto di 35 euro al momento dell’iscrizione.

Le iscrizioni si effettuano presso la sede di Saronno Point, in via San Giuseppe 41 a Saronno, il giovedì e il sabato dalle 15 alle 18. Per informazioni è disponibile il numero 338 63774481.