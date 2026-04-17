Una serata a Busto Arsizio per ricordare Raffaele Carlomagno tra musica e solidarietà

Sabato 18 aprile 2026, presso la Comunità Giovanile di Vicolo Carpi 5 a Busto Arsizio, si terrà una serata in ricordo di Raffaele Carlomagno (nella foto), tifoso della Pro Patria e volontario dell’Associazione Love, tragicamente scomparso nel 2025 presso lo Stadio di Novara.

L’iniziativa, a ingresso libero, sarà un momento di condivisione capace di unire memoria, amicizia e solidarietà. Il programma prevede, a partire dalle ore 18.00, un aperitivo accompagnato da dj set, mentre alle ore 21.30 prenderà il via il concerto live con The Orangeheads. Per tutta la durata della serata sarà inoltre attivo il servizio ristoro.

Il ricavato dell’evento sarà destinato a sostenere le attività dell’Associazione Love ODV – ETS, proseguendo così nel segno dell’impegno e dei valori che hanno contraddistinto la vita di Raffaele.

Gli organizzatori desiderano infine esprimere un sentito ringraziamento alla Comunità Giovanile per l’ospitalità e la disponibilità dimostrate nell’accogliere questa iniziativa.